WRC | Tanak: il ritiro a fine 2022 è un'opportunità concreta

Se la stagione 2022 di WRC non aspetta altro che incoronare il nuovo campione del mondo, il mercato piloti per la prossima stagione è in pieno fermento. Toyota Racing dovrebbe presentarsi con la stessa line up di questa stagione, ovvero con Kalle Rovanpera, Elfyn Evans e con Sébastien Ogier ed Esapekka Lappi a dividersi il volante della terza GR Yaris Rally1.

Hyundai e M-Sport, invece, sono nel bel mezzo di idee, indecisioni, attese per capire quali piloti avranno a disposizione o meno. Tutta l'attenzione, però, è catalizzata su Ott Tanak: cosa farà nel 2023 il campione del mondo 2019?

L'estone ha un contratto con Hyundai Motorsport valido anche per la prossima stagione, ma è ormai chiaro che potrebbe romperlo. Se davvero Toyota dovesse riconfermare tutti i suoi piloti, allora Tanak potrà rimanere in Hyundai, andare in M-Sport o... ritirarsi.

Alla vigilia del Rally Nuova Zelanda il biondo di casa Hyundai ha affermato di non avere ancora preso decisioni riguardo la prossima stagione e ha sottolineato come il ritiro possa essere davvero un'opportunità concreta.

"Non ho ancora deciso riguardo alla prossima stagione. Non si tratta solo di quale squadra, ma anche se sapere se continuerò. Quindi vediamo".

"Vediamo come va la fine di questa stagione e come vanno le cose con la mia famiglia, e se ho necessità di stare a casa. A quel punto deciderò".

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Lo stesso Julien Moncet, direttore di Hyundai Motorsport in attesa che la Casa coreana trovi la persona che dovrà sostituire in modo permanente Andrea Adamo, ha affermato che a oggi è impossibile per lui dare certezze sulla line up 2023 del suo team. L'unico pilota sicuro del posto è Thierry Neuville, legato a Hyundai da un contratto pluriennale.

"La nostra situazione è in divenire e abbiamo un'idea abbastanza precisa di ciò che vorremmo fare, ma finché non sarà tutto firmato non annunceremo nulla", ha dichiarato Moncet a Motorsport.com.

M-Sport, team che secondo diverse speculazioni sarebbe stato interessato a ingaggiare Tanak, ha affermato di non aver ancora certezze riguardo la propria line up 2023, ma anche che l'approdo dell'estone rappresenterebbe una vera e propria sfida finanziaria per un team semi ufficiale.

"Non ci sono novità in termini di piloti, né di line up. Siamo ancora impegnati a portare a termine questa stagione. E' stato un periodo molto impegnativo", ha dichiarato il team principal Richard Millener a Motorsport.com.

"Inizieremo a guardare alla prossima stagione tra non molto, ma non abbiamo nulla da segnalare. Per ciò che riguarda Ott, lui è una persona incredibile, ma il successo ha un costo e se questo sia realizzabile per noi è qualcosa di discutibile. Credo che sarebbe difficile per noi ingaggiarlo".

"Non c'è nulla di concreto riguardo alle voci. Sarebbe fantastico riaverlo in squadra, ma al momento credo che le voci facciano solo molto effetto e non siano la realtà".