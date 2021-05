WRC: Tanak e Neuville confermati in Hyudai con un pluriennale

La nuova era del WRC si sta avvicinando e per l’anno prossimo Hyundai ha già scelto la propria formazione: oggi ha infatti annunciato il prolungamento del contratto dei suoi due piloti, Thierry Neuville e Ott Tanak, che confermano la fiducia tra piloti e squadra con un accordo pluriennale. L’annuncio arriva a conferma dell’ottimo feeling, come dimostra anche l’avvio di questa stagione.

Hyundai si assicura così due dei più forti piloti del campionato: Neuville è infatti attualmente secondo in classifica e prosegue il lavoro con la squadra che dura da ben sette anni e in cui ha ottenuto molti risultati soddisfacenti, tra cui ricordiamo i titoli costruttori consecutivi nel 2019 e nel 2020. Il pilota belga vanta inoltre ben 13 vittorie con Hyudai e la rinnovata fiducia fa guardare al futuro con positività e grande ambizione.

Tanak è entrato a far parte del team nel 2020, vincendo nell’anno del debutto la tappa di casa, in Estonia, e salendo sul podio in altre tre occasioni, contribuendo in maniera importante alla vittoria del titolo costruttori dello scorso anno. In questa stagione l’estone si è imposto nel Rally di Finlandia a febbraio, confermando l’ottimo stato di forma sia del pilota sia del team.

Neuville commenta con entusiasmo il rinnovo pluriennale con Hyundai “La mia intenzione era quella di continuare l’avventura del Mondiale Rally con Hyundai Motorsport e sono molto felice di aver firmato un contratto pluriennale con il team che è diventato la mia seconda famiglia. Oltre al fatto che sto molto bene con loro, la determinazione e la voglia di vincere mi hanno convinto a proseguire il fantastico viaggio che abbiamo iniziato insieme più di sette anni fa. Il loro approccio e le loro ambizioni per le nuove sfide del prossimo anno, con il nuovo regolamento WRC ibrido, sono molto promettenti. Amo fare rally e non sono pronto a fermarmi! Lo sogno da quando ero bambino e, grazie a Hyundai e alla mia motivazione, impegno e determinazione, continuo a dare il mio meglio!”.

Anche Tanak manifesta la propria soddisfazione: “Sono molto felice di firmare un nuovo contratto con Hyundai Motorsport dal 2022. Dal 2020 abbiamo condiviso molti momenti speciali insieme e abbiamo attraversato periodi difficili. Negli ultimi due anni ho visto l’impegno del team e la determinazione di avere successo, e sono sicuro che ognuno darà il massimo. Entriamo in una nuova era del WRC, passiamo al regolamento ibrido e questo significa che si riparte da zero. Hyundai Motorsport ha una vasta conoscenza ed una grande esperienza per quanto riguarda il pacchetto ibrido e le tecnologie elettriche, che giocheranno un ruolo fondamentale quando sarà il momento di sviluppare la nuova macchina. Non vedo l’ora di iniziare la nuova era del WRC, ma abbiamo ancora del lavoro da fare quest’anno, cercando di concludere questa generazione nel miglior modo possibile”.

I due piloti non nascondono le proprie ambizioni in vista della nuova era e gli fa eco Andrea Adamo, Team Principal Hyundai: “Siamo felici di estendere la nostra collaborazione con Thierry e Ott anche oltre il 2021 con degli accordi pluriennali. Lavorare con due piloti così talentuosi nel futuro dimostra ancora una volta la nostra ambizione e determinazione nell’ottenere successi nel Mondiale Rally e afferma nuovamente il grande impegno di Hyundai nel campionato, che dal 2022 inizierà la nuova era ibrida. Entrambi hanno dimostrato di essere eccezionali rappresentati del brand e del team, per questo voglio ringraziare Thierry per la fedeltà a Hyundai Motorsport dal 2014 e Ott per avere fiducia nel nostro lavoro. Siamo molto felici di continuare a collaborare per i prossimi anni. Stiamo iniziando una nuova fase cruciale di test della nuova Rally 1 2022, dunque insieme a Thierry e Ott potremo stilare il piano dei test. Non possiamo nemmeno dimenticare il lavoro che dobbiamo fare per raggiungere gli obiettivi del 2021 e pensare al 2022 e oltre”.