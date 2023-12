WRC | Tanak: "Dovrò abituarmi alla i20, le aspettative sono alte"

Quella di Ott Tanak non è la parabola del figliol prodigo, ma ha qualche crisma che la ricorda. Fuggito da Alzenau al termine del 2022 nonostante avesse ancora un altro anno di contratto, l'estone è tornato in Hyundai Motorsport dopo appena una stagione con M-Sport, in cui ha colto sì 2 vittorie, ma non è stato quasi mai in lizza per il titolo iridato Piloti.

Tanak si è così convinto a sposare di nuovo la causa del team coreano per avere ancora chance di vincere il secondo titolo iridato dopo quello firmato nel 2019, quando era punta di diamante di Toyota Gazoo Racing.

A pochi giorni dall'addio ufficiale a M-Sport, Tanak si è messo subito in testa di prepararsi al meglio per farsi trovare pronto al primo test con la i20 N Rally1 in vista del Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del WRC 2024 che si terrà alla fine di gennaio.

Il 36enne dovrà riprendere confidenza con la i20, vettura utilizzata nel 2022 ma ora piuttosto diversa rispetto a quella che aveva lasciato poco più di un anno fa per accettare la sfida con M-Sport.

"Saremo molto impegnati, quindi ci sarà molto da fare a dicembre", ha detto Tanak.

"La i20 N Rally1 è una vettura su cui sono già stato in passato, quindi dovrei conoscerla un po', ma ho sicuramente bisogno di rinfrescarmi e ho anche del lavoro da fare per essere pronto per il prossimo anno".

Photo by: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, M-Sport Ford World Rally Team

"Le aspettative non saranno minori e ovviamente sembra che il team principal di Hyundai Cyril Abiteboul sia un leader forte e quindi non si aspetta nulla di meno della vittoria, quindi dobbiamo assolutamente fare risultato".

Riflettendo sulla sua stagione alla M-Sport, Tanak ha detto di aspettarsi molto di più dalla stagione 2023.

"È sempre un po' pericoloso se si hanno grandi aspettative, è facile cadere in alto e ovviamente è quello che è successo da parte mia, e in un certo senso anche da parte della squadra, credo", ha aggiunto Tanak.

"Ci aspettavamo sicuramente di fare molto di più. Credo che l'inizio dell'anno non sia stato male, ma poi non siamo riusciti a svilupparci e abbiamo iniziato a retrocedere. A metà stagione credo che le emozioni non siano state delle migliori".

"Siamo sicuramente delusi da entrambe le parti. Per me ci devono essere degli aspetti positivi quest'anno, e dobbiamo tenerli pensando alle due vittorie che siamo riusciti a cogliere".