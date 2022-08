WRC | Tanak difende Neuville: "Ha sbagliato, ma siamo al limite"

Carica lettore audio

Perdere una gara che si ha in mano fa sempre molto male. Ma il dolore si acuisce soprattutto se la gara che ti sfugge dalle mani è quella di casa, davanti al tuo pubblico, dopo aver dimostrato di essere per il secondo anno consecutivo il più forte di tutti su quel determinato tipo di strade.

E' accaduto lo scorso fine settimana a Thierry Neuville nella gara di casa, il Rally Ypres. Mentre si trovava in testa con quasi 20 secondi di vantaggio nei confronti del primo dei rivali, il compagno di squadra Ott Tanak, è uscito di strada in una curva sinistrorsa lenta, beffato da polvere e terra portati sul manto dalle vetture che lo hanno preceduto.

Sebbene il pubblico abbia aiutato il pilota di casa a rimettersi in strada, la i20 N Rally1 ha denotato la rottura della sospensione anteriore destra, ponendo così fine alla gara dei leader e consegnando di fatto la vittoria a Tanak.

Neuville è stato bersagliato da diverse critiche, sebbene fossero anni che il belga non era costretto al ritiro da leader della gara per un errore di guida. A difenderlo, un po' a sorpresa, è stato proprio Ott Tanak.

Nel corso della conferenza stampa di fine evento un giornalista locale ha chiesto al campione del mondo 2019 come abbia potuto uscire di strada Neuville in quel tratto, considerando che tanti altri piloti erano passati in quel punto senza denotare problemi.

L'estone ha risposto: "Abiti per caso in Belgio?". La riposta del giornalista è stata affermativa. A quel punto Tanak ha proseguito difendendo il collega e tutti quelli a cui è capitata una simile situazione.

"Sembri molto critico nei confronti di Thierry in questo momento! Da un certo punto di vista, se sei in testa dovresti essere in grado di portare a casa la macchina. Ma dal punto di vista concreto, se ti metti nella nostra posizione, penso a Elfyn, a me e a Esapekka più recentemente, le cose possono accadere così facilmente".

"Il campo in cui giochiamo e il limite su cui viviamo sono così sottili. È difficile da spiegare, ma a volte è difficile spiegare a se stessi perché succedono queste cose. Fa parte di questo lavoro, è lo sport e rende lo sport speciale".

Una difesa per certi versi inattesa, quella di Ott, se consideriamo che nel corso del Rally Ypres lui e Neuville si erano resi protagonisti di un paio di stoccate a fine speciale. Tanak, nella giornata di sabato, aveva affermato a più riprese di avere problemi alla trasmissione della sua i20 N Rally1 (problemi che ha poi avuto anche Neuville nella Power Stage di ieri).

Il belga, rispondendo a una domanda a fine prova sui problemi del compagno di squadra, aveva dichiarato: "Ott dice di avere problemi? Beh, guardando i crono fa gli stessi tempi di Elfyn (Evans). Se avesse problemi significativi credo che non riuscirebbe a farli".

Discorso condivisibile per certi versi, ma forse una dichiarazione inopportuna rivolta a un compagno di squadra. I due, poi, si sono parlati a fine giornata e hanno chiarito l'accaduto. A confermarlo è stato proprio Tanak.

"Ne abbiamo parlato. Probabilmente era una specie di gioco. Era quello che era, insomma. Tutti, come sapete, sono sotto pressione e Thierry era quello che ne aveva maggiormente. Stava correndo davanti al pubblico di casa e cercando di portare a casa la vittoria. E' importante non avere problemi tra noi".