WRC | Tanak, 5 anni dopo: eccolo di nuovo con la tuta M-Sport

57 rally, 15 vittorie, un titolo iridato e due team per cui ha corso. Di acqua sotto i ponti ne è passata, ma ora Ott Tanak è pronto per tornare a difendere i colori del team M-Sport Ford.

La struttura di Malcolm Wilson lo riaccoglie a braccia aperte dopo averlo visto vincere 2 rally con la Fiesta (Rally Italia Sardegna e Rally di Germania nel 2017). Poi l'estone ha scelto le lusinghe di Toyota, con cui ha impiegato appena un paio d'anni a vincere il titolo iridato.

In seguito l'avventura con Hyundai Motorsport non ha dato i frutti sperati, ma sono comunque arrivate 5 vittorie in 3 stagioni che lo hanno portato a 17 vittorie complessive.

Il suo ritorno sembrava una chimera. Difficoltà economiche da parte del team, punti interrogativi sull'effettivo aiuto di Ford Performance, arrivato sempre a supporto ma mai nella maniera sperata da Wilson.

Poi l'inatteso spiraglio: la rescissione del contratto con Hyundai arrivata un anno prima del dovuto per motivi personali. Un test fatto in gran segreto a Dovenby Hall, sede di M-Sport. Infine l'accordo che riporterà Tanak in M-Sport.

Un cerchio che si chiude, e con l'arrivo del 2023 ecco anche la prima foto ufficiale di Ott Tanak con la tuta M-Sport. Una foto semplice, una tuta nera, ma con Ford e M-Sport in bella vista. Un Tanak sorridente, pronto per una nuova sfida.

Il 35enne lo sa: approdare nel team britannico sarà davvero una grande sfida, e lo sarà per mille motivi. Ma questa è stata accettata e, per vedere che tipo di seconde nozze saranno, dovremo pazientare poco più di un paio di settimane.