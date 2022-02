WRC | Svezia, PS6: Tanak KO, Neuville alza la testa

Carica lettore audio

Cala il buio sulle strade innevate del Rally di Svezia, ma anche sulle speranze di conquista di questo secondo appuntamento del WRC per Ott Tänak/Martin Järveoja.

Un problema al sistema ibrido ha fermato la Hyundai i20 N prima ancora che la coppia estone potesse prendere il via della PS6 "Sävar 2" (17,28km), con la luce rossa d'emergenza accesa che non ha lasciato scampo ai due, costretti alla resa per sicurezza come recita il regolamento.

Di contro, la Casa coreana festeggia la prima vittoria in prova da parte di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, che in questo modo si portano al secondo posto con 0"6 di ritardo dai leader Elfyn Evans/Scott Martin, in questa tratta a perdere 6"3 al volante della loro Toyota GR Yaris.

Nonostante gomme ormai consumate, Esapekka Lappi/Janne Ferm rimangono al terzo posto con la seconda Yaris ad 1"5 dalla vetta, seguiti ora dai compagni Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, autori di un ottimo secondo crono al traguardo e bravi ad approfittare della pessima prestazione di Oliver Solberg/Elliott Edmondson.

L'equipaggio della Hyundai ha accumulato ben 14"3 di ritardo in questo percorso a causa di pneumatici troppo usurati e ora si ritrova quinto con 14" da colmare nei confronti di Evans/Martin.

La loro attuale posizione non è comunque in pericolo perché la Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston è sesta a 59"3, ma in fase di guadagno sulle Ford Puma di Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e Gus Greensmith/Jonas Andersson.

Completano la Top10 assoluta Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjærmoen sulla Volkswagen Polo GTI R5 con la quale guidano la Classe WRC2 davanti alla Škoda Fabia Rally2 Evo che la Toksport WRT affida ai Campioni in carica Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen.

FIA WRC - Rally di Svezia: Classifica PS6