WRC: svelato il programma dell'ACI Rally Monza Italia

L'ACI Rally Monza Italia, ultimo appuntamento del WRC 2020, continua a prendere forma. Nel corso delle ultime ore gli organizzatori dell'evento hanno diramato il programma e il percorso della gara brianzola che, per la prima volta nella storia, non solo farà parte del Mondiale Rally, ma sarà anche la gara di chiusura di una stagione a dir poco anomala.

La gara, che si terrà dal 3 al 6 dicembre - situazione sanitaria legata ai contagi da COVID permettendo - è composta da 16 speciali, per un totale di 241,37 chilometri cronometrati e 505,38 comprendendo anche i tratti di trasferimento.

La gara si aprirà giovedì pomeriggio con la prima prova speciale, la Monza King of Show di 2,02 chilometri. Si tratta di una prova spettacolo valida ai fini della classifica generale che servirà ai piloti per rompere il ghiaccio. Ricordiamo infatti che 2 dei 3 giorni di gara, venerdì e domenica, saranno svolti all'interno dell'Autodromo di Monza.

La prima giornata vera e propria di gara, con un buon numero di speciali da svolgere, si terrà venerdì, quando i piloti dovranno affrontare 5 prove speciali anche se, di fatto, i percorsi proposti saranno 3. Le prime due prove di giornata si terranno sullo stesso layout, così come la terza e la quarta prova. Discorso differente per l'ultima stage, che chiuderà la giornata in attesa di quella successiva.

Al sabato i piloti lasceranno l'Autodromo di Monza per trasferirsi sulle cime lombarde per l'unica giornata canonica di questo rally mondiale così atipico. Il sabato sarà anche la giornata più impegnativa per i piloti, perché dovranno affrontare ben 7 stage.

Le prime tre che saranno affrontate alla mattina - con 2 di queste al di sopra dei 22 chilometri di durata - saranno ripetute al pomeriggio. Poi i piloti torneranno in autodromo per fare nuovamente la Grand Prix di 10,33 chilometri, ossia la stessa prova che ha terminato la giornata precedente di gara.

La domenica, ultima giornata dell'ultimo evento WRC 2020, proporrà a team e piloti 3 stage, da svolgere completamente in pista. La prima prova sarà il terzo e ultimo passaggio sulla Grand Prix, poi i piloti dovranno affrontare 2 passaggi sulla stessa prova. Il secondo di questi sarà considerata Power Stage.

Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi dal punto di vista sanitario, perché la provincia di Monza e Brianza è attualmente la più colpita di una regione, la Lombardia, che ormai da mesi fa segnare i numeri più alti legati ai contagi da COVID-19 in Italia.