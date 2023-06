WRC | Suninen sulla terza i20 Rally1 in Estonia e Finlandia

Hyundai Motorsport ha parzialmente sciolto le riserve sull'equipaggio destinato a sostituire Craig Breen e Paul Nagle dopo la tragica scomparsa dell'irlandese di Slieverue avvenuta lo scorso 13 aprile durante un test pre-evento del Rally di Croazia, nei pressi di Lobor.

Si tratta di Teemu Suninen e Mikko Markkula. Saranno i due finlandesi a correre al volante della terza Hyundai i20 N Rally1 al Rally di Estonia e al Rally di Finlandia, ossia i due rally che si terranno tra luglio e agosto dopo il Safari.

Suninen affiancherà così Thierry Neuville ed Esapekka Lappi nei due rally in cui, sulla terza i20, avrebbe dovuto correre Breen. Suninen, inoltre, sarà coinvolto anche in test di sviluppo delle i20 Rally1 e Rally2, quest'ultima la vettura con cui ha corso sino a ora in questa stagione.

I finlandese è entrato a far parte del Hyundai Motorsport Driver development Programme (HMDP), rilanciato per l'occasione con il chiaro intento di formare piloti per il futuro del team nel WRC che possano correre sulle Rally1, anche considerando l'età dei tre piloti titolari attualmente impiegati.

Nel HMDP entra con effetto immediato anche Emil Lindholm. Così come Motorsport.com aveva anticipato qualche settimana fa, il finlandese, assieme alla navigatrice Reeta Hamalainen, era nel mirino del team coreano e l'operazione è andata in porto.

Certo, Lindholm - almeno per ora - non sarà impiegato sulla i20 N Rally1, ma è stato preso proprio per migliorare e arrivare un giorno a far parte della rotazione dei titolari nella categoria superiore del WRC.

Lindholm e Hamalainen lasceranno il team TokSport, squadra con cui hanno vinto il titolo WRC2 2022 e con cui hanno corso fino al Rally Italia Sardegna, per passare sotto le insegne di Hyundai Motorsport e correre con la i20 N Rally2 che sino a ora è stata di Suninen e Markkula.

Emil Lindholm, Hyundai Motorsport Photo by: Hyundai Motorsport

Hyundai ha anche annunciato di continuare a supportare Fabrizio Zaldivar, anche lui al volante di una i20 N Rally2. Il team continuerà a monitorare la situazione del mercato WRC per espandere il suo gruppo di piloti per la HMDP nel corso di questa stagione con l'obiettivo di avere una rosa di talenti tale da garantirsi un futuro di livello.

Con l'arrivo di Suninen in Hyundai, il programma di Dani Sordo rimarrà comunque inalterato. Lo spagnolo correrà nei rally fissati già a inizio stagione. Hyundai svelerà più avanti nella stagione se sarà Suninen a correre le gare mancanti o se, invece, si affiderà a un altro pilota. E' probabile però che se Suninen dovesse fare bene in Estonia e Svezia, possa essere lui a concludere la stagione nel team ufficiale di WRC.

Il presidente di Hyundai Motorsport Sean Kim ha dichiarato: "Siamo lieti di rilanciare il programma di sviluppo piloti di Hyundai Motorsport con effetto immediato. Abbiamo già piloti con esperienza come Thierry, Esapekka e Dani, ma ora la direzione è quella di guardare alle giovani generazioni e aiutarle a realizzare il loro potenziale".

"Sostenendo i talenti emergenti con questo programma possiamo onorare la memoria di Craig Breen, che, da appassionato di rally, si è sempre impegnato a fondo nella formazione dei giovani, e rafforzare il nostro impegno nel WRC. È importante che un costruttore come Hyundai sostenga i giovani piloti, in quanto siamo in grado di offrire loro l'opportunità di compiere i passi successivi per diventare futuri campioni del mondo".

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha aggiunto: "Il programma di sviluppo piloti di Hyundai Motorsport non è qui per colmare un vuoto, ma è una piattaforma strategica per garantire che Hyundai abbia più scelte e opzioni tra i giovani piloti in circolazione. Abbiamo già un'entusiasmante scuderia di talenti, tra cui Teemu ed Emil, e non vedo l'ora di sostenere il loro sviluppo mentre iniziamo a costruire ulteriormente il programma".