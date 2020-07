WRC, Sticchi Damiani: "Rally Italia confermato? E' tra i migliori"

Il Rally Italia Sardegna è stato ufficializzato tra i 5 appuntamenti che di fatto vanno a completare il rivoluzionato calendario 2020 del WRC dopo i tre mesi in cui il picco della pandemia da COVID-19 - almeno in Europa - hanno costretto gli organizzatori a cancellare diverse gare e a rinviarne altre.

La gara che si terrà sempre nella parte nord della Sardegna è stata ricollocata, divenendo così il penultimo appuntamento del Mondiale attuale. Sarà infatti disputato dal 29 ottobre al 1 novembre, poi la stagione sarà completata il 19-22 novembre in Giappone (COVID-19 permettendo).

Qualche giorno dopo l'annuncio ufficiale sono arrivate le parole di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia. La sua soddisfazione è palpabile, perché per l'Italia e la Sardegna questa gara è molto importante. Nei ringraziamenti fatti, il presidente ha sottolineato il ruolo fondamentale della Regione Sardegna, che ha comunque stanziato fondi necessari per disputare la gara nonostante sia fuori stagione per la promozione del territorio, ma anche Jean Todt.

Sticchi Damiani ha spiegato come il presidente della FIA abbia avuto un peso specifico importante nella decisione dei promotori del WRC di ammettere il Rally Italia Sardegna in un calendario così differente da quello ufficializzato lo scorso dicembre.

“Siamo naturalmente felici che sia stata assegnata una nuova data al Rally Italia Sardegna dalla FIA e dalla WRC Promoter” – ha commentato il Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani. “Sulla conferma della gara nel FIA World Rally Championship, data la qualità espressa dal nostro Rally Italia Sardegna, considerato da tutti ormai come una delle migliori gare del mondiale, non c’erano mai stati dubbi, ma il lavoro per trovare una nuova data è stato lungo e non semplice".

"Un lavoro che comunque continua per la messa a punto degli accordi definitivi. Ora possiamo solamente aggiungere che la Regione Sardegna ci sarà ancora una volta vicina e che la trattativa con il Promoter sta andando avanti per fare in modo che tutti contribuiscano in maniera fattiva a realizzare un’edizione del rally sempre nel segno della massima qualità organizzativa. Come di consueto un ringraziamento particolare va al Presidente della FIA Jean Todt, che ancora una volta si è rivelato decisivo, dimostrando la sua vicinanza al mondo del motorsport disputato in Italia”.

Edizione 2020 simile a quella solita

Il Rally Italia Sardegna che si disputerà tra la fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre non si discosterà molto dal programma originale previsto per l'edizione che si sarebbe dovuta tenere a giugno. I chilometri competitivi di gara dovrebbero essere complessivamente 260 così ripartiti: 100 al venerdì, altrettanti al sabato e 60 nella giornata conclusiva di domenica.

Questo significa avere una gara più corta di circa 50 chilometri rispetto al programma originale. Sarà interessante inoltre capire quali temperature e quale meteo troveranno i piloti. In Sardegna, tra ottobre e novembre, di certo ci sarà un clima ancora mite se paragonato al resto della penisola, ma non ci saranno più le temperature elevate di inizio giugno.

Un altro aspetto da considerare sarà il programma quotidiano delle speciali, con i trasferimenti che potrebbero iniziare molto presto per cercare di sfruttare tutte le ore di luce, dedicandole alle speciali prima che il sole tramonti.