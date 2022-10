WRC | Spagna, PS16-17: Neuville punta Ogier, Rovanperä fora La gara riparte con successi delle Hyundai, Sordo si impone imitato dal belga, che riduce a 14"1 il distacco dal leader, mentre il finlandese incappa in un problema alle gomme come Breen ed Evans. Tänak resta quarto, Suninen amministra in WRC2.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio L'ultima giornata di fatiche al Rally RACC comincia all'insegna delle Hyundai, che vanno a vincere le PS16 "Pratdip 1" (12,15 km) e 17 "Riudecanyes 1" (15,9 km) di questo evento spagnolo del WRC. Meteo ancora incerto, ma al momento asfalto catalano asciutto che ha premiato la bontà delle i20 N di Dani Sordo/Cándido Carrera e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, giunti ai due traguardi coi migliori tempi consolidando le rispettive posizioni in classifica. Per gli spagnoli il quinto posto sembra essere ormai una formalità, mentre i belgi stanno ancora accarezzando il sogno di una rimonta nei confronti della Toyota GR Yaris condotta dai leader Sébastien Ogier/Benjamin Veillas, 14"1 davanti a loro e ancora leader intenti ad amministrare il margine. Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Chi ha perso contatto dai portacolori della Casa coreana è la Toyota di Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, che nella PS17 ha forato l'anteriore sinistra scivolando a 14"7 dalla i20 N e dando modo a quella guidata da Ott Tänak/Martin Järveoja di riportarsi a 10"8. Nel frattempo, il sopracitato quinto posto di Sordo/Carrera pare essere più sicuro perché gli stessi guai con gli pneumatici li hanno accusati anche i due equipaggi che erano alle loro spalle. Curiosamente il danno pare essere stato causato da un coperchio di un tombino sporgente che è andato a tagliare le Pirelli di chi ci è sfortunatamente passato sopra. Anteriore sinistra a terra all'arrivo della PS17 sia sulla GR Yaris di Elfyn Evans/Scott Martin che per la Ford Puma di Craig Breen/Paul Nagle, ma mentre gli alfieri della Toyota restano sesti (pur avendo dovuto alzare il piede in un punto causa mandria di maiali in carreggiata), gli irlandesi di M-Sport scivolano invece al nono posto, superati dalla GR Yaris di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston e dalla Ford dei loro compagni di squadra Adrien Fourmaux/Alexandre Coria, salvi dopo aver sfiorato un muretto. Più staccati, invece, Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, i quali completano la Top10 generale con la terza Puma in gara. Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Red Bull Content Pool In Classe WRC2 ricomincia benissimo la Hyundai di Teemu Suninen/Mikko Markkula, sempre prima e in fase di amministrazione avendo mezzo minuto sulla Citroën C3 Rally2 di PH Sport condotta dal duo Yohan Rossel/Arnaud Dunand. Ancora sul podio la Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov, più staccati dalla piazza d'onore, ma ora con 52"1 di margine nei confronti dei loro compagni della Toksport WRT, Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen, in difficoltà nella PS16 e allontanatisi dal podio. Ora sosta tecnica al Parco Assistenza e poi ripetizione delle due Prove Speciali appena affrontate portando a conclusione la gara.