WRC | Spagna, PS12-14: Ogier in fuga, Sordo si fa sentire Il francese vince altre due prove e scappa via, Neuville incalza un Rovanperä in difficoltà. Tänak resta quarto davanti al collega spagnolo che centra un bel successo cronometrico. Tutto invariato per chi li segue, Suninen controlla in WRC2 dove Rossel passa Gryazin.