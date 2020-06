WRC, Sordo: "Non sono fan dell'ibrido. Amo il rombo del motore!"

Le Case che attualmente militano nel WRC hanno iniziato a lavorare sulle vetture di nuova generazione chiamate Rally1 da poche settimane. Queste vetture, che prenderanno il posto delle attuali e riuscite WRC Plus, faranno il loro esordio nella prima gara del Mondiale 2022 e, a loro modo, entreranno nella storia del WRC perché saranno le prime ad adottare la propulsione ibrida.

Si tratterà di un motore termico 1.6 turbo molto simile a quelli attualmente in uso, ma saranno accompagnati da un motore elettrico da 100 kW che sarà utilizzato dalle vetture al momento di transitare nei centri cittadini, ma anche dal punto di vista sportivo in alcune situazioni di gara che, però, il regolamento sportivo deve ancora chiarire.

Le Case hanno tutte dato il loro assenso all'introduzione della propulsione ibrida. Anzi, la hanno caldeggiata per rimanere a correre nel WRC anche nel corso dei prossimi anni. Ma c'è anche un fronte più critico. Questo è rappresentato da alcuni piloti, i quali hanno fatto sapere di preferire senza dubbio non solo le vetture attuali dal punto di vista aerodinamico e prestazionale, ma anche dal punto di vista emozionale.

Dani Sordo, pilota ufficiale Hyundai Motorsport, ha parlato a tal riguardo ai microfoni di Motorsport.com. Lo spagnolo ha indicato l'ibrido come una novità che potrebbe portare cose buone, ma dal suo punto di vista - quello del pilota - sarà un'innovazione che dal punto di vista emozionale andrà a peggiorare la situazione.

"Onestamente non conosco benissimo il regolamento, però ammetto che non sono un grande fan dell'ibrido. Sicuramente porteranno qualcosa di nuovo e bello, non lo metto in dubbio. L'ibrido e l'elettrico portano molta potenza da sfruttare immediatamente, però resto molto legato anche al... sound della macchina!", ha dichiarato Sordo.

"Quando si va ad un rally ovviamente è bello vedere le macchine sbandare e intraversarsi, ma la differenza la fa il rumore dei motori. Non c'è nulla di più bello che sentire le vetture avvicinarsi pian piano e poi vederle spuntare da dietro le curve".

"Non metto in dubbio che una batteria in macchina possa garantirti più potenza, ma questo suono del motore per me non ha paragoni. Mi ricordo quando ero piccolo, andavo a vedere le gare e la gente urlava appena sentiva che arrivava qualcuno: 'Eccolo, eccolo!', urlavano tutti proprio perché si avvertiva il rombo".

"Per me è bellissimo, anche quando accendi la macchina. Ho provato una macchina elettrica del WRX e non si sentiva niente. Come la Formula E, potentissima e con gare buone, ma il sound non c'è".