WRC | Solberg e Ogier KO in trasferimento, Katsuta nuovo leader del Safari Rally

I colpi di scena al Safari Rally Kenya non smettono di arrivare e anche terminato il giro di Prove Speciali del sabato mattina, c'è un nuovo ribaltone in classifica generale con Takamoto Katsuta che diventa il nuovo leader.

Il terzo evento stagionale del WRC 2026 regala emozioni a non finire e se le PS11-12-13 appena terminate hanno avuto esiti a dir poco incredibili, tra forature e problemi tecnici, anche chi era riuscito a portare a termine il trittico di impegni non è rimasto esente da ulteriori guai.

Le Toyota di Oliver Solberg/Elliott Edmondson e Sébastien Ogier/Vincent Landais si sono ritrovate con problemi all'alternatore lungo il percorso che portava al Parco Assistenza. Inoltre, la Yaris dello svedese ha anche accusato un guasto alla trasmissione, il che ha costretto il team giapponese a ritirare entrambe le vetture immediatamente, rinunciando alle Speciali pomeridiane.

Un duro colpo per Toyota Gazoo Racing, che nella PS13 aveva già perso il mezzo di Elfyn Evans/Scott Martin, dopo che l'impatto con un ostacolo aveva strappato la sospensione posteriore destra.

Le terribili condizioni dei percorsi hanno quindi messo in difficoltà anche i mezzi dei loro compagni di squadra, che si sono ritrovati a dover alzare bandiera bianca anzitempo.

"Le difficili condizioni del terreno accidentato e fangoso di questa mattina hanno davvero messo a dura prova le vetture - spiega la nota di TGR - Purtroppo altre due delle nostre auto dovranno ritirarsi oggi nel tratto di strada dopo la SS13: la #99 per problemi a trasmissione e alternatore e la #1 per un problema all'alternatore".

Il Team Principal, Juha Kankkunen, ha aggiunto: "L'ultima PS è stata piuttosto fangosa e impegnativa; il fango è entrato nel vano motore danneggiando gli alternatori di entrambe le vetture. Oliver ha anche avuto un piccolo problema alla trasmissione, e per quanto riguarda Elfyn sappiamo già cosa è successo, quindi non è stata proprio una mattinata ideale".

"Insomma, sono stato in Kenya così tante volte che non mi sorprende quando succedono cose del genere. Le condizioni sono state davvero difficili e, diciamo, le auto dovrebbero essere costruite per questo. Ma in queste condizioni, con così tanto fango, il ritiro può avvenire ovunque. L'acqua non dà troppi problemi, ma il fango sì perché è denso e si attacca ovunque. Purtroppo è entrato nell'alternatore e ha rotto la puleggia, dunque tutto si è bloccato".

Solberg offre la sua versione: "Stavamo tornando al Parco Assistenza con alcuni problemi tecnici, poi c'è stato un rallentamento nel traffico e l'auto si è fermata. Ovviamente, quando cerchi di disputare un rally in maniera intelligente e senza rischiare, fa male quando sei in testa, in grado di gestire la situazione e con la possibilità di ottenere un risultato fantastico".

"Ma così è la vita. Insomma, è stato un inizio fantastico con questa squadra, solo che abbiamo avuto solo un po' di sfortuna finora. Ma sappiamo che la velocità c'è e il feeling anche, quindi dobbiamo solo andare avanti".

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Ogier ha spiegato cosa è successo: "In realtà c'era già un allarme al traguardo della 'Sleeping Warrior', riguardo al problema dell'alternatore. Il tratto di strada era sfortunatamente un po' troppo lungo per raggiungere il Parco Assistenza".

"Abbiamo provato tutto il possibile lungo il percorso per risolvere il problema e cercare di far ripartire l'alternatore, ma purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo dovuto ritirarci. Sembra che il problema sia stato causato dal fango che è entrato nell'auto; ovviamente la vettura era sporchissima e sembra che del fango sia penetrato all'interno.

"Mi è stato detto che anche un'altra Toyota ha avuto lo stesso problema e che in realtà è riuscita a risolverlo versandoci sopra dell'acqua pulita, dopodiché ha ripreso a funzionare. Abbiamo fatto lo stesso, ma purtroppo non ha funzionato. Ho fatto tutto il possibile, ma non è stato sufficiente".

Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Con Sami Pajari già penalizzato di 20" per un ritardo al controllo orario della PS6 e crollato in classifica questa mattina a causa dell'esplosione della gomma posteriore destra durante la PS12, le speranze della squadra nipponica sono ora riposte in Katsuta.

Affiancato da Aaron Johnston alle note, anche il giapponese ha avuto i suoi grattacapi con una doppia foratura sulle ruote di destra nella PS12, ma stringendo i denti ora si ritrova con il primato fra le mani e 1'07" di vantaggio nei confronti delle Hyundai di Neuville/Wydaeghe e Fourmaux/Coria, i quali sono divisi da 0"7 e si giocheranno la piazza d'onore.

"Taka è ancora in testa, quindi da questo punto di vista va tutto bene, ma il Safari è così: sono cose che possono succedere", conclude Kankkunen.

In Top5 salgono anche la i20 N di Lappi/Malkonen e Pajari/Salminen, lontane invece le Ford di Armstrong/Byrne e McErlean/Treacy.

Nel frattempo, gli organizzatori hanno accorciato la PS16 'Sleeping Warrior 2' togliendo i primi 4,52km di percorso, che in effetti erano quelli messi peggio di tutti nel percorso. Il programma del pomeriggio prevede la ripetizione dei tre affrontati questa mattina nel medesimo ordine: si comincia alle 15;05 locali (le 13;05 italiane).