WRC: Solberg e Huttunen faranno esordire a Ypres la i20 N Rally2

Il Rally di Ypres, previsto dal 13 al 15 agosto sugli asfalti del Belgio, sarà non solo il prossimo appuntamento del WRC 2021, ma anche l'occasione per vedere per la prima volta in gara la nuova Hyundai i20 N Rally2.

Hyundai Motorsport ha fatto sapere qualche giorno fa di aver fissato in Belgio la data d'esordio della sua nuova arma che avrà il compito di dare la caccia ai futuri titoli iridati WRC2, ma anche ai campionati nazionali ed europei, fidelizzando la clientela che già acquista vetture R5 e attraendone di nuova.

Per l'esordio della nuova vettura, che avverrà tra meno di un mese, Hyundai Motorsport ha annunciato che al volante delle due i20 N Rally2 ci saranno due piloti diversi tra loro, ma altrettanto promettenti.

Stiamo parlando di Oliver Solberg, che già in questa stagione ha fatto il suo esordio al volante della i20 Coupé WRC Plus, e Jari Huttunen. Il primo, Solberg, è in fase di apprendistato, mentre il secondo ha più esperienza.

Hyundai, però, punta su entrambi. Velocità e capacità di messa a punto sono le caratteristiche di Oliver e Jari, ovvero quelle che servono a Hyundai per capire ancora di più sulle potenzialità della i20 N Rally2.

Si tratta inoltre di due piloti al centro del mercato per la stagione 2022 di WRC. Oliver Solberg potrebbe avere più spazio nel team ufficiale, al volante di una Rally1, mentre Huttunen sembra poter essere nella rosa di piloti seguiti anche da Toyota per avere un posto nel 2022 al volante di una Yaris Rally1.

Jari-Matti Latvala, team principal Toyota, ha di recente fatto più volte il suo nome. Intanto potremo seguirli da vicino a Ypres, al volante della nuova, fiammante, Hyundai i20 N Rally2.