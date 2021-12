WRC | Solberg conferma Edmondson come navigatore 2022

Oliver Solberg continua a pianificare il suo 2022, che lo vedrà correre nel WRC da pilota ufficiale Hyundai Motorsport per la prima volta in carriera. Nelle ultime ore il pilota svedese ha annunciato il nome del copilota con cui correrà la prossima stagione.

Si tratta di Elliott Edmondson. Il navigatore e Solberg hanno già corso assieme nell'ultima parte del Mondiale Rally 2021, per la precisione nel round finale della stagione: l'ACI Rally Monza Italia.

I due si sono trovati subito molto bene, tanto da chiudere l'evento al quinto posto assoluto, miglior risultato della carriera per il giovane 20enne di casa Hyundai. Per questo motivo Solberg ha deciso di confermare Edmondson al suo fianco.

I due faranno il loro esordio stagionale già nel prologo del WRC 2022, al Rallye Monte-Carlo, dove condivideranno la terza Hyundai i20 N Rally1 ibrida. Non è tutto, perché Solberg-Edmondson dovrebbero correre anche nei successivi 2 appuntamenti della stagione: il Rally di Svezia e il Rally di Croazia, prima di fare spazio a Dani Sordo e Candido Carrera al Rally del Portogallo.

"Sin da subito le cose hanno funzionato molto bene con Elliott. E' un ragazzo super professionale, calmo e molto bravo in macchina. Monza non è un rally semplice da affrontare, ci siamo sistemati prova dopo prova e per me non c'erano dubbi su chi dovesse essere il mio navigatore. E' stato un grande inizio per noi e possiamo costruire un buon rapporto assieme la prossima stagione, sono veramente molto felice di averlo al mio fianco", ha dichiarato Solberg.

Edmondson ha aggiunto: "E' davvero bello poter lavorare ancora assieme a Oliver nel 2022. Il Rally di Monza è stato un inizio perfetto per noi, cogliendo il miglior risultato della carriera di Oliver con un bel quinto posto".

"E' stato anche bello scoprire come lavora. La preparazione della nuova stagione sta procedendo e non vediamo l'ora di iniziare la nuova era del WRC al Rallye Monte-Carlo".