WRC: Solberg all'Acropoli con la Hyundai i20 N Rally2

La Hyundai i20 N Rally2 farà il suo esordio al Rally Ypres, ottavo appuntamento del Mondiale Rally 2021 in cui prenderà il posto della i20 R5 New Generation che ha corso in campionati nazionali, europeo e Mondiale negli ultimi anni.

Per Hyundai si tratterà di un fine settimana molto importante, perché porterà all'esordio una vettura tutta nuova, basata sull'ultima versione stradale della i20 N.

Al volante della vettura coreana ci saranno Oliver Solberg e Jari Huttunen. I due piloti hanno partecipato attivamente allo sviluppo della i20 N Rally2 e, dopo averla portata all'esordio assoluto a Ypres nel weekend di ferragosto, la porteranno all'esordio su terra.

Dal 9 al 12 settembre si terrà in Grecia il Rally dell'Acropoli, rally che da anni era assente dal calendario WRC. Il Rally dell'Acropoli sarà una prova importante per la vettura, che dovrà dimostrarsi competitiva per attrarre nuovi clienti per il reparto Customer Racing.

"Avere la chance di guidare in Grecia, con questa nazione che rientra nel calendario WRC, è qualcosa di superbo per me", ha dichiarato Oliver Solberg. "Mio padre amava questo rally e nel 2004 lo ha anche vinto. Anche nel 2012 andò molto vicino a ripetersi".

"Al di là dell'evento, guidare la i20 N Rally2 è davvero bello. Ho guidato parecchio la vettura nei test e mi è davvero piaciuta. La macchina è competitiva e sono sicuro che ci divertiremo quando andremo a correre all'Acropoli, nel mese di settembre", ha concluso il norvegese.