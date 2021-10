WRC | Solberg all'ACI Rally Monza su una Hyundai i20 WRC

Oliver Solberg continua la marcia d'avvicinamento al WRC 2022 e lo fa nel migliore dei modi. Questa mattina il pilota svedese ha annunciato che correrà al volante di una vettura WRC Plus all'ACI Rally Monza Italia, ultimo appuntamento del Mondiale Rally 2021.

Solberg, che dal prossimo anno correrà part-time sulla terza i20 N Rally1 ufficiale del team Hyundai Motorsport, sarà al volante di una i20 Coupé WRC Plus gestita dal team 2C Compétition nell'ultimo evento stagionale.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Solberg con un breve post apparso sulla propria pagina ufficiale di Twitter: "Inizia la nuova settimana e lo fa nel migliore dei modi, perché sono entusiasta di rivelare che correrò all'ACI Rally Monza Italia al volante della Hyundai i20 Coupé WRC!".

Oliver Solberg, Craig Drew, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

"Per me sarà fantastico poter guidare questa vettura nel suo ultimo evento di sempre, per di più in un rally in cui ho una certa esperienza dopo essere arrivato secondo nel WRC2 e settimo nella classifica generale dell'edizione passata", ha dichiarato Solberg.

Con la presenza di Solberg nel team 2C Compétition, resta da capire se la squadra vorrà schierare una seconda i20 come accaduto al Rally di Spagna Catalunya RACC con Nil Solans o se, invece, Solberg sarà l'unico pilota a essere impiegato nell'ultimo evento della stagione.

Ricordiamo che Pierre-Louis Loubet sarà costretto a saltare anche l'ultimo evento del WRC 2021 a causa della frattura all'anca che si è procurato qualche settimana fa. Il pilota nativo della Corsica era stato investito da un'automobile nel centro di Parigi e attualmente è in riabilitazione per cercare di essere pronto per la prossima stagione.