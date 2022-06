WRC | Skoda svela la nuova Fabia RS Rally2. Ecco i suoi segreti

Carica lettore audio

Sostituire una delle vetture più vincenti della storia del motorsport è un'impresa ardua, soprattutto se ha vinto oltre 1.700 rally in tutto il mondo ed è stata venduta in 450 esemplari, ma la tecnologia va avanti, i regolamenti cambiano e le ambizioni di ogni Casa automobilistica che si rispetti diventano via via più alte. E' il caso di Skoda, che con la sua sezione Motorsport ha svelato questa sera la nuova Fabia RS Rally2.

A Mlada Boleslav sono caduti i veli sulla nuova generazione di auto da rally che avrà il compito di proseguire la striscia di successi clamorosa iniziata con la Fabia R5 e proseguita con la Fabia Rally2 Evo, ma anche di rimanere la vettura di riferimento per ciò che riguarda le vendite ai clienti.

Non va dimenticato infatti che la missione di queste vetture è essere appetibili sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello economico per essere vendute e garantire alla Casa costruttrice introiti importanti, magari da poter investire per altri progetti sportivi com'è nel caso di Skoda.

Dopo due anni di test, sviluppi e omologazioni la Fabia RS Rally2 è stata svelata in via statica nel quartier generale di Skoda. Ma andiamo a vedere più da vicino questa vettura che si propone come candidata a diventare regina della classe WRC2 nel Mondiale Rally, ma anche a primeggiare in tutte le categorie - anche nazionali - in cui sarà impiegata.

Skoda Fabia RS Rally2: migliorato il motore 1.6 turbo

Partiamo ad analizzare da vicino la vettura partendo dal motore. Il cuore della nuova Skoda Fabia RS Rally2 è un 1.6 turbo, basato sul 2.0 TSI della serie di motori EA888. Questo motore è stato ottimizzato nell'elettronica e nella gestione dell'erogazione, fattore sempre molto importante nelle vetture da rally. Il motore sarà in grado di erogare 289 cavalli (213 kW) per una coppia massima di 430 Nm.

La vettura, insieme al nuovo motore, è stata sviluppata principalmente in Repubblica Ceca, Francia, Italia, Crazia, Germania, Belgio e Spagna, senza dimenticare i test fatti in Finlandia nell'estate dello scorso anno, in condizioni invernali estreme.

Sono stati provati tutti i fondi proprio per capire come preparare al meglio il motore ai diversi fondi, le mappature che saranno utilizzate, ma anche il rapporto con la trasmissione, che sarà a 5 marce più retromarcia azionabili tramite leva.

Poiché il regolamento tecnico della FIA vieta l'uso di ausili elettronici alla guida per migliorare la trazione, sono consentiti solo i bloccaggi meccanici dei differenziali sull'asse anteriore e posteriore; non è ammesso un differenziale centrale aggiuntivo. La frizione di separazione tra l'asse anteriore e quello posteriore, che si attiva quando si aziona il freno a mano, assiste nelle curve del circuito da rally. Le sospensioni sono dotate di montanti MacPherson su entrambi gli assi, progettati per gestire carichi estremi.

Skoda Fabia RS Rally2: passo allungato, impianto frenante migliorate

La nuova Fabia RS Rally2 non è solo questione di motore. Il corpo vettura è subìto importanti modifiche a partire dal passo, ora più ampio per migliorare la distribuzione dei pesi e la stabilità del posteriore della vettura, così come il sistema di raffreddamento dei freni.

Le bocche che catturano l'aria e la portano all'impianto frenante sono state riviste. Stessa sorte per i condotti. Nelle frenate più brusche, i dischi dei freni raggiungono facilmente temperature superiori ai 700 gradi Celsius. Per garantire un raffreddamento sempre efficiente, i dischi dei freni della FABIA RS Rally2 sono ventilati internamente e un sistema di raffreddamento dei freni ottimizzato è disponibile anche per le tappe su ghiaia e asfalto.

I dischi dei freni per l'asfalto hanno un diametro di 355 millimetri all'anteriore e di 300 millimetri al posteriore e richiedono ruote da 18 pollici con cerchi di dimensioni 8×18. I freni per l'uso su ghiaia misurano 300 millimetri sia all'anteriore che al posteriore. In questo caso, si utilizzano ruote da 15 pollici con una dimensione di 7×15.

Rispetto al modello precedente, la corsa degli ammortizzatori è ora più lunga e i montanti MacPherson sono più rigidi. Inoltre, i progettisti hanno ridotto l'attrito degli ammortizzatori.

Il passo più lungo ha richiesto anche lo sviluppo di una nuova cinematica delle sospensioni. Oltre al design del differenziale, sono state ottimizzate anche le caratteristiche di cambiata della trasmissione e la durata di vari componenti.

Il display principale più grande della FABIA RS Rally2, che può anche riprodurre informazioni video, consente un utilizzo intuitivo durante il rally. L'abitacolo è inoltre dotato di un nuovo pannello di controllo centrale con touch screen e interfono integrato. Il guidatore può accedere a numerose funzioni direttamente con i pulsanti sul volante; anche il pulsante di avviamento del motore è integrato nel volante, dove è possibile accedervi rapidamente se, ad esempio, il motore si spegne dopo un giro.

Skoda Fabia RS Rally2: deportanza raddoppiata rispetto al passato

Interessante poi l'aspetto aerodinamico della vettura. Sebbene i valori di downforce siano nettamente inferiori a quelli generati dalle vetture Rally1, la Skoda Fabia RS Rally2 parte già da una base eccellente.

La vettura di seri, infatti, ha il miglior coefficiente di resistenza aerodinamica della sua categoria. Grazie allo studio in galleria del vento, Skoda Motorsport è riuscita a raddoppiare la deportanza rispetto alla Fabia Rally2 Evo.

Alcuni elementi aerodinamici della vettura di serie si sono rivelati ottimi anche per il modello da corsa e sono stati mantenuti. Sono state migliorate maneggevolezza e la deportanza per migliorare la velocità in curva e l'efficienza aerodinamica del veicolo.

Importante l'introduzione delle nuove minigonne laterali che impediscono all'aria di scorrere lateralmente sotto il veicolo. Presente l'immancabile splitter anteriore, posizionato sotto il paraurti, che rimane l'elemento aerodinamico più importante nella zona anteriore della vettura.

