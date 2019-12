WRC: Skoda punta Oliver Solberg per seguirlo come pilota privato

Nel corso di questi ultimi anni Petter Solberg, ultimo iridato WRC non francese prima dell'epopea dei Sébastien - Loeb prima e Ogier poi - durata ben 15 anni e interrotta nel 2019 da Ott Tanak, si è avvicinato sempre più all'addio alle corse e questa è ormai giunta, mettendo fine a una carriera di alto livello.

A tenere alto il cognome Solberg ci sta pensando Oliver, il figlio di Petter. Il giovane norvegese ha iniziato a correre nel RallyCross, ma poi si è voluto cimentare con vetture da rally, lasciando subito intravedere sprazzi di grande classe.

Prima l'uscita nel 2017 al Memorial Bettega, gara di chiusura del Motor Show di Bologna, in cui regalò spettacolo e l'impressione di avere la giusta stoffa, proprio come papà Petter. Poi gare sempre più frequenti che lo hanno visto vincere in gare importanti dell'ERC, in America con il team Subaru e la Impreza, che richiamano alle... imprese del padre nei primi anni 2000.

Ora la carriera di Oliver è attesa a un ulteriore passo avanti. Magari nel WRC2, seguendo le orme di Kalle Rovanpera e, chissà, forse proprio sulla stessa vettura. La Skoda Fabia R5 Evo. Se così dovesse essere, Oliver non avrà però il supporto di Skoda Motorsport come team ufficiale, ma solo come quello che la Casa madre dà a un privato.

"L'uscita di Skoda Motorsport dal WRC2 è dovuta all'addio di Kalle Rovanpera, perché non abbiamo nessuno con cui rimpiazzarlo", ha dichiarato Pavel Hortek, team manager di Skoda Motorsport.

"Oliver Solberg potrebbe essere un'opzione per la prossima stagione, ma non come pilota ufficiale". Il 18enne norvegese è già nell'orbita del gruppo Volkswagen (di cui fa parte anche Skoda) anche grazie al recente passato del padre. Ricordiamo che al Rally del Galles Gran Bretagna 2019 ha corso al volante di una Polo GTI R5. I Solberg si sono già mossi da qualche settimana per pianificare il futuro di Oliver con il patrocinio dello sponsor Monster. Questo dovrebbe essere deciso a breve, ma è ancora avvolto da un alone di mistero.

Informazioni aggiuntive di Sergio Lillo