WRC | Skoda: la Fabia RS Rally2 convince, non i tempi di consegna La nuova Skoda Fabia RS Rally2 convince i vertici della Casa ceca, ma le consegne andranno a rilento per via di problemi nella fornitura ai clienti dei pezzi di ricambio.

Skoda Motorsport ha lanciato da poco la sua nuova arma, la Fabia RS Rally2, ossia la vettura che ha il compito di sostituire ne migliore dei modi la Fabia R5, la vettura R5 che - nelle sue declinazioni ed evoluzioni - ha vinto più di tutte. La Fabia RS Rally2 ha fatto il suo esordio il mese scorso, in un rally svolto in Germania con al volante Andreas Mikkelsen. Ora, però, si avvicina l'esordio nel WRC. La prima uscita avverrà nel 2023, al Rallye Monte-Carlo. Uno dei piloti che correranno sulle Alpi francesi a metà gennaio 2023 sarà Marquito Bulacia. Ancora da definire gli altri piloti che saranno schierati dal team TokSport, struttura a cui Skoda si appoggia per correre nel WRC2. La Fabia RS Rally2 è stata già provata da Kris Meeke - vero sviluppatore della vettura - ma anche dal campione del mondo WRC2 Emil Lindholm, Marco Bulacia e il giovane talento finlandese Sami Pajari. Proprio questi dovrebbero comporre la rosa di piloti che TokSport schiererà nel 2023. Resta invece da definire la situazione di Andreas Mikkelsen, campione del mondo WRC2 2021 e pilota a cui è stato affidato il debutto della Fabia RS Rally2 nell'evento tedesco del mese scorso. Se la vettura convince già per prestazioni e affidabilità, a mettere in allarme Skoda sono i tempi di consegna. Questi sono rallentati dalla crisi globale che ha colpito anche il settore automotive: le vetture possono essere realizzate, ma a mancare sono i pezzi di ricambio che la Casa di Mlada Boleslav garantisce alla propria clientela racing. Michal Hrabanek, responsabile del reparto Motorsport della Škoda, ha dichiarato: "Sappiamo che molte persone vogliono la nuova auto e noi vogliamo venderla a tutti, ma cosa possiamo fare? Non possiamo soddisfare tutti. È frustrante, soprattutto ora che sappiamo quanto sia valida la Fabia RS Rally2". "Penso che riusciremo a fornire cinque vetture entro la fine di quest'anno e che il prossimo anno ne forniremo circa 50. Per questo motivo stiamo dicendo a molti clienti che la Fabia RS Rally2 è un'auto da corsa. Per questo motivo stiamo dicendo a molti clienti di tenere le loro auto attuali: possiamo fornire tutti i ricambi di cui hanno bisogno e questa è un'auto molto competitiva". "Uno dei problemi principali che abbiamo è quello dei pezzi di ricambio. Possiamo costruire la [nuova] vettura, ma non possiamo inviarla ai clienti senza il pacchetto di ricambi e le persone che producono questi pezzi hanno problemi di approvvigionamento. È dura, ma la cosa positiva è che sappiamo di avere una buona macchina con la Fabia RS Rally2", ha concluso Hrabanek.