WRC | Sesks su una Puma Rally1 di M-Sport al Rally del Cile

Martins Sesks correrà ancora nel WRC anche in questa stagione. L'annuncio ufficiale è arrivato nella prima mattinata di oggi, con M-Sport ha annunciato la presenza del pilota lettone sulla terza Ford Puma Rally1 non ibrida al Rally del Cile previsto dal 26 al 29 settembre.

Sesks, dunque, andrà ad affiancare Adrien Fourmaux e Gregoire Munster nel terzultimo rally della stagione WRC, l'ultimo su terra prima degli ultimi due - il Rally dell'Europa Centrale e il Rally del Giappone - che si terranno su asfalto.

A supportare il 24enne lettone sono stati i promotori del WRC, i quali hanno trovato i fondi per aiutarlo a prendere parte a un terzo rally stagionale dopo aver già corso con profitto prima al Rally di Polonia nel mese di giugno, poi in quello di casa al Rally di Lettonia in quello successivo.

Sesks e il suo navigatore Renars Francis hanno ottenuto il quinto posto assoluto in Polonia su una Puma Rally1 non ibrida, per poi sfiorare il podio in Lettonia sulla Puma Hybrid, beffati da un guasto meccanico che li ha portati a concludere al settimo posto assoluto.

“Siamo molto grati per l'opportunità di guidare nuovamente un'auto di Rally1, a soli due mesi dal nostro precedente rally”, ha dichiarato Sesks.

Martins Sesks, M-Sport Ford World Rally Team Foto di: M-Sport

“È stata un'avventura incredibile finora, e l'esperienza di guida continua a migliorare. Gareggiare in Cile con una vettura Rally1 è davvero straordinario, quindi vorrei ringraziare il promotore del WRC e M-Sport per il loro sostegno e la loro collaborazione”.

“Naturalmente sarà una bella sfida, soprattutto iniziare con una vettura Rally1 non ibrida in un rally come questo, su ghiaia lenta e ad alta quota, che è difficile sia per la macchina che per il pilota. Sarà impegnativo, ma noi amiamo le sfide. Ancora una volta, saremo gli sfavoriti, guidando un rally che non conosciamo con un'auto non ibrida".

“Ma credo che siamo pronti e tutti sono motivati a dare il meglio di sé, affrontando un'altra grande avventura quest'anno con M-Sport. Non vediamo l'ora”.

“Martins ha fatto un'ottima impressione nei suoi due precedenti eventi con noi, quindi è un piacere dargli il bentornato in squadra in Cile”, ha detto Richard Millener, team principal di M-Sport Ford.

“Questo sarà senza dubbio un evento impegnativo, completamente diverso dai precedenti. Senza alcuna esperienza precedente in questo difficile rally, non è un compito facile, ma è una grande opportunità per lui di mostrare la sua versatilità e di affermarsi ulteriormente come futuro talento".

“Speriamo che questa esperienza rafforzi la sua ambizione di diventare un nome fisso nella classe Rally1”.