WRC | Sébastien Ogier correrà anche al Rally di Croazia

Carica lettore audio

Guardare la classifica Piloti WRC dopo tre eventi e vedere davanti a tutti un pilota che corre part-time fa un certo effetto. Lo fa meno se si considera che il driver in questione è un certo Sébastien Ogier.

L'8 volte campione del mondo rally ha vinto due delle tre gare sino a ora disputate dalla maggior parte dei piloti, ma non da lui. Ogier, quest'anno, ha corso al Rallye Monte-Carlo e al Rally del Messico, vincendo entrambe le manifestazioni.

Per questo, e con l'aiuto della vittoria nella Power Stage messicana svolta ieri sera, è tornato leader della classifica generale a quota 56 punti, 3 in più di Thierry Neuville, primo dei rivali.

Ma Ogier non si fermerà qui. Lo rivedremo presto, ovvero tra un mese, quando il WRC correrà il Rally di Croazia, primo appuntamento tutto su asfalto della stagione (sebbene anche Monte-Carlo sia stato tutto su asfalto per assenza di neve e ghiaccio).

Ogier ha rivelato che Toyota Racing lo avrebbe spinto a prendere parte all'evento per cercare di aiutare la squadra in una gara molto favorevole (data anche la posizione in classifica) a Thierry Neuville.

Séb potrà sfruttare il vantaggio di entrare in prova per primo e di sfruttare il percorso più pulito. Questo toglierà parte del vantaggio a Neuville e potrebbe di riflesso aiutare Kalle Rovanpera, apparso appannato in questo primo scorcio di Mondiale 2023.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Il fatto che prenderò parte al Rally di Croazia è uno dei motivi per cui ho voluto segnare dei punti nella Power Stage, dato che prima della tappa eravamo tutti molto vicini in campionato", ha dichiarato Ogier.

"Siccome sapevo che avrei corso in Croazia, aveva senso avere di nuovo la migliore posizione di partenza, e questo era un altro motivo che mi ha spinto a ottenere dei punti nella Power Stage".

"Credo che questo sia nato dopo una discussione con il team e con la mia attuale forma sull'asfalto. Abbiamo pensato che potesse essere una nuova occasione per aiutare la squadra. Non è stata necessariamente una mia scelta, ma sono felice di farlo".

Ogier ha poi commentato la vittoria ottenuta ieri sugli sterrati del Messico. Una gara sicuramente dura anche per le temperature, per il tipo di fondo e per la complessità di alcune speciali. Nonostante ciò, è un dato di fatto che Séb abbia il Rally del Messico tra i preferiti di sempre. Non a caso è diventato ieri il pilota con più edizioni vinte della storia, ben 7.

"È una bella sensazione. È sempre difficile in questo momento, perché i corridori sono sempre così intensi e poi si taglia il traguardo e tutto va un po' a rotoli perché si è esausti, ma ovviamente sono felicissimo. Sono molto felice per la squadra".

"Siamo venuti qui con il chiaro obiettivo di vincere questo rally e abbiamo fatto un fine settimana impeccabile, con un ottimo ritmo e una grande gestione quando era necessario".

"Posso ritenermi soddisfatto e sono anche riuscito a ottenere il massimo dei punti nella Power Stage. Non potevo chiedere di più", ha concluso il pilota della Toyota.