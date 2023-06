WRC | Safari Rally, Shakedown: Rovanpera OK. Katsuta capotta

Questa mattina i protagonisti del WRC hanno iniziato ad assaggiare il fondo del Safari Rally, settimo appuntamento del Mondiale Rally 2023, prendendo parte allo Shakedown svolto sul tracciato di 5,40 chilometri denominato Loldia.

A firmare il miglior tempo è stato il leader del Mondiale Piloti e campione del mondo in carica Kalle Rovanpera grazie al tempo di 3'32"4 colto nel secondo dei tre passaggi effettuati. L'aspetto più importante di questa mattina, almeno per il 21enne finlandese, è l'aver già trovato un assetto giudicato già buono in vista della prima stage di domani.

Quello del pilota di Toyota Racing è stato un crono di una certa rilevanza, perché ha staccato tutti i principali rivali con distacchi importanti. Il primo inseguitore, Ott Tanak con la prima Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid, è risultato più lento di 1"5.

L'estone, così come i primi due piloti alle sue spalle, ha colto il suo tempo di riferimento nel terzo e ultimo passaggio in prova svolto questa mattina. Dietro di lui ecco un'altra Toyota GR Yaris, quella di Sébastien Ogier, staccata di 7 decimi di secondo.

La prima Hyundai in graduatoria, e unica in Top 5, è quella di Thierry Neuville. Il belga ha piazzato la sua i20 N Rally1 in quarta posizione, ad appena 2 decimi da Ogier, ma è stato più rapido di appena 1 decimo rispetto a Elfyn Evans, quinto con la terza Yaris nelle prime 5 posizioni.

Takamoto Katsuta, sesto, ha passato una mattinata molto complessa per via di un errore commesso nel terzo e ultimo passaggio: giunto a una curva destrorsa, la sua Yaris ha fatto perno sul terreno coricandosi sul fianco lato pilota, iniziando a capottare.

Nell'evoluzione la GR Yaris numero 18 ha perso il portellone e l'ala posteriore, rovinando poi altre componenti come gruppo ottico posteriore e il paraurti. Fortunatamente Katsuta è riuscito a riprendere la prova e a terminarla, ma per i meccanici di Toyota ci sarà tanto lavoro da fare per rimettere in sesto la vettura del pilota nipponico.

Dani Sordo ha portato la seconda e ultima Hyundai i20 N Rally1 in settima piazza, precedendo di quasi 4 secondi l'ultima Rally1, la Ford Puma di Pierre-Louis Loubet. Pessima mattinata per Eapekka Lappi, il quale ha dovuto alzare bandiera bianca già nel primo passaggio dello Shakedown per la rottura dell'albero di trasmissione della sua vettura.

Lappi è stato costretto ad accostare lungo la prova (foto sotto) per aspettare il carro attrezzi che lo portasse al remote Service - posizionato poco distante dalla prova - per permettere ai meccanici di Hyundai Motorsport di sistemare il guasto. Dopo alcune decine di minuti sembrava che la i20 fosse pronta a riprendere la stage, ma il problema si è ripresentato e Lappi non ha potuto fare nemmeno un giro completo.

Il Safari Rally 2023 scatterà domani, nel primo pomeriggio italiano con la PS1. Si tratta della Super Special Kasarani di 4,84 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, entrerà in prova alle 13:05 italiane.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński