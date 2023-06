WRC | Safari Rally, PS8-9: Lappi sale terzo. Ogier allunga ancora

Sébastien Ogier ha ripreso il suo cammino allo stesso modo in cui aveva terminato la giornata di ieri, ovvero vincendo speciali e aumentando il suo margine nei confronti dei diretti avversari per la vittoria del Safari Rally1.

Il campione di Gap ha vinto in maniera convincente la PS8, la Soysambu di 29,32 chilometri, che ha aperto la mattinata. Il margine con cui Ogier lo ha fatto è stato molto ampio su quasi tutti i piloti al volante di una Rally1 nonostante una gomma - la posteriore sinistra - fuori dal cerchio negli ultimi chilometri. Solo Kalle Rovanpera è riuscito a contenere il divario.

A separare i due piloti di Toyota Racing sono stati 7"6 in favore del francese, mentre tutti gli altri hanno subìto un passivo che è andato dai 26"8 in su. Esapekka Lappi, terzo di speciale, è però riuscito a fare un passo avanti importante sfruttando un problema sulla GR Yaris di Elfyn Evans.

Il gallese di Toyota, passato in un guado, ha visto ammutolirsi il motore della sua GR Yaris Rally1 numero 33. Per riavviare il propulsore ha impiegato diverse decine di secondi, chiudendo la prova a un minuto e 8 secondi di distacco da Ogier.

Questo ha permesso a Lappi di colmare il divario che lo separava da lui e, addirittura, di superarlo, salendo in terza posizione nella classifica generale dell'evento.

Toyota ha così dimostrato di non essere riuscita a trovare una soluzione pienamente efficace per risolvere il problema dei guadi già avuto - seppure in maniera ben più massiccia - al Rally Italia Sardegna che si è tenuto a inizio giugno.

L'inconveniente avuto da Evans ha messo in pericolo anche la quarta posizione, perché Takamoto Katsuta si è avvicinato a tal punto da trovarsi a meno di 5 secondi da lui. Nella PS9 il gallese ha provato a replicare al giapponese, riuscendoci per un paio di secondi. Ma la lotta per la prima posizione ai piedi del podio è più che aperta.

Tornando alla lotta tra i primi 2 della classifica, da segnalare la vittoria di Kalle Rovanpera nella PS9 con 6 decimi di vantaggio nei confronti di un Sébastien Ogier che ha preferito gestire e non spingere a fondo per via di una gomma stallonata nella speciale precedente. Séb ha però scelto di prendere 2 gomme di scorta per questo giro mattutino e la scelta ha pagato, perché non dovrà gestire troppo le proprie gomme nella speciale più lunga del giro, la prossima.

E' tornato in gara Thierry Neuville dopo il ritiro beffardo di ieri. Il belga non ha grosse ambizioni, avendo un distacco troppo grande per pensare di riuscire a rientrare in zona punti. Proverà a dare la caccia a quelli messi in palio dalla Power Stage nella giornata di domani.

Safari Rally - WRC 2023 - Classifica dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 1h40'34”5 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +29"8 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +1'22"6 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +1'53"6 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'58"4 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2'17"8 +0'10" 7 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +3'45"1 8 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +9'25"5 9 Munster/Louka Ford Fiesta Rally2 +12'16"0 10 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 Evo +12'30"9