WRC | Safari Rally, PS8-10: Evans e Katsuta forano, Neuville 2°

La seconda tappa del Safari Rally 2024 era attesa come un vero e proprio spartiacque del terzo evento stagionale del WRC e, al termine del primo giro, possiamo affermare che sino a ora lo è stata.

Kalle Rovanpera ha confermato di essere il pilota da battere in questo fine settimana, continuando a dominare il rally sfruttando perfettamente la sua perfetta posizione di partenza (la stessa che ha avuto ieri). Questo lo ha portato ad aumentare ancora il suo margine sui rivali grazie a una perfetta PS10, la tanto attesa Sleeping Warrior di 36,08 chilometri.

Questo lo ha portato a concludere il giro mattutino con un margine di 1 minuto e 28 secondi sul primo degli inseguitori. Ed è proprio qui che iniziano le novità. Dietro al 2 volte iridato non ci sono più i suoi compagni di squadra, ma Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe con l'unica Hyundai i20 N Rally1 rimasta in gara.

L'equipaggio belga è riuscito a chiudere indenne le tre prove di questa mattina (sebbene abbia corso la PS10 senza l'ausilio dell'ibrido), mentre i diretti rivali per il podio sono incappati in sfortune ed errori che li hanno fatti scivolare indietro.

Il primo ad aver ceduto la sua posizione è stato Elfyn Evans. Il gallese si è fermato nella PS8 per sostituire una gomma danneggiata, scendendo dal secondo al quinto posto della classifica generale. Come se non bastasse, nella PS10, la temibile Sleeping Warrior, ha forato un'altra volta, la posteriore destra, perdendo altri secondi preziosi.

Non è andata meglio a Takamoto Katsuta, il quale sino al termine della PS9 era diventato padrone della seconda posizione ma si trovava in piena lotta con un Thierry Neuville minaccioso dopo aver vinto la PS9 con un gran tempo.

Il giapponese di Toyota ha forato l'anteriore destra a pochi chilometri dal termine della PS10, perdendo terreno nei confronti di Neuville. Così si è consumato il sorpasso da parte del pilota della Hyundai, che nel pomeriggio potrà gestire 55 secondi di margine proprio sul rivale della Toyota.

Con la doppia foratura di Elfyn Evans, Adrien Fourmaux è salito al quarto posto con la prima e ora unica Ford Puma Rally1 Hybrid ufficiale rimasta in gara. Gregoire Munster ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra nella prima prova di oggi e, nonostante i suoi sforzi per aggiustarla nel trasferimento tra la PS8 e la PS9, è stato costretto al ritiro.

Gus Greensmith guadagna così una posizione e ora è addirittura sesto assoluto, oltre a dominare il WRC2 con la Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport. Jourdan Serderidis, sempre molto accorto nonostante un passo da gentleman driver, rimane ottavo dopo essere stato superato nella PS10 da Oliver Solberg, autore di una stage eccellente.

Da segnalare il contatto tra Esapekka Lappi - tornato in gara dopo il ritiro di ieri causato dalla rottura della trasmissione - e una zebra. Il finlandese ha proseguito la PS10 senza problemi e sembra che anche l'animale non abbia avuto particolari danni dal contatto. Anche Ott Tanak ha avuto un incontro ravvicinato con una zebra, che lo ha semplicemente rallentato su un lungo rettilineo ponendosi davanti alla sua i20. Questo lo ha costretto a rallentare per qualche secondo, prima che l'animale decidesse di prendere una strada differente.

Il giro mattutino della seconda tappa del Safari Rally 2024 termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata prima del giro pomeridiano che li vedrà impegnati sempre sulle stesse tre prove già affrontate questa mattina. Il rally riprenderà con la PS11, la Soysambu 2 di 29,32 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 12:34 italiane.

WRC 2024 - Safari Rally - Classifica dopo la PS10