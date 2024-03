WRC | Safari Rally, PS7: Rovanpera chiude in vetta. Disastro Hyundai

La prima tappa del Safari Rally 2024 va in archivio nello stesso modo in cui è stata aperta stamattina, ovvero con Kalle Rovanpera dominatore assoluto della giornata. Il 2 volte iridato ha vinto tutte e 6 le speciali previste per oggi, firmando così la giornata perfetta.

A completare l'opera la vittoria nella PS7, la Kedong 2 di 31,50 chilometri, in cui è stato in grado di regolare Thierry Neuville con un margine di 4"4. Questo lo ha portato a chiudere la giornata con un vantaggio di quasi 1 minuto sul primo dei rivali, il compagno di squadra Elfyn Evans.

A proposito del gallese, il terzo tempo ottenuto nella PS7 e la contemporanea prova al di sotto delle aspettative di Takamoto Katsuta lo ha portato a superare il compagno di squadra e a salire al secondo posto nella classifica generale.

Evans ha un ritardo di 56"9 da Rovanpera, dunque un gap molto ampio, mentre il margine su Takamoto Katsuta è di soli 3"9. Domani la lotta per il secondo posto proseguirà e avrà come terzo incomodo Thierry Neuville.

Il belga è rimasto l'unico esponente di Hyundai Motorsport dopo i ritiri di Esapekka Lappi e Ott Tanak, finiti KO rispettivamente per un guasto alla trasmissione (il terzo in tre anni al Safari per la Casa coreana) e un incidente innescato da una roccia trovata in piena traiettoria dall'estone.

Neuville è a 6"5 dal gradino più basso del podio e il secondo posto di Evans non è poi così lontano. Oggi ha dovuto stringere i denti per una foratura causata da una toccata contro un banco di terra nella PS2, quella di apertura della giornata, ma poi è stato bravo a resistere, mantenere un buon passo e a chiudere vicino al rivale per il titolo nonostante sia stato costretto ad aprire tutte le speciali di giornata.

Completa la Top 5 Adrien Fourmaux, convincente in gran parte delle prove di oggi nonostante qualche timore reverenziale di troppo nelle due prove più lunghe di giornata (la stessa ripetuta due volte) in cui ha perso diversi secondi. Positivo il fatto che i tempi di oggi siano oggettivamente in crescita, così come la costanza e la tendenza a stare fuori dai guai: l'impressione è che l'anno fatto con la Fiesta Rally2 nel 2023 lo abbia fatto maturare.

Dietro la prima Ford Puma Rally1 Hybrid, quella del francese, ci sono le altre due messe in strada da M-Sport, con Gregoire Munster sesto e il gentleman driver Jourdan Serderidis all'ottavo posto della classifica generale.

Tra i due si è infilato Gus Greensmith, leader incontrastato del WRC2 per meriti propri, ma anche per diversi problemi che hanno rallentato i rivali più pericolosi quali Oliver Solberg (frenato da 2 forature nel corso della mattinata) e un guasto meccanico sulla Skoda Fabia RS Rally2 di Kajetan Kajetanowicz.

La prima tappa del Safari Rally 2024 termina qui. L'evento riprenderà domattina con la Prova Speciale 8, la Soysambu 1 di 29,32 chilometri. Il giro sarà composto da 6 prove (3 ripetute) e la grande incognita non sarà rappresentata solo dai tanti chilometri cronometrati che attendono i piloti, ma anche dalla pioggia, dai guadi e dal fesh fesh, che diverranno protagonisti dopo una prima tappa molto più sassosa. La prima vettura entrerà in prova alle ore 06:01 italiane.

WRC 2024 - Safari Rally - Classifica dopo la PS7