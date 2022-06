WRC | Safari Rally, PS7: Ogier fora, Breen KO. Rovanpera in testa

Carica lettore audio

Il secondo passaggio sulla Kedong, la prova più lunga di questa seconda giornata di gara al Safari Rally, ha rivoluzionato la classifica generale dell'evento in maniera clamorosa. Si sa, il rally africano è il più imprevedibile della stagione, ma già nella prima giornata ha regalato emozioni e stravolgimenti di fronte a non finire.

Sébastien Ogier sembrava avere le carte in regola per terminare la giornata in testa, ma dopo 19 chilometri è stato costretto a fermarsi in prova per sostituire una gomma. Il francese 8 volte iridato ha perso oltre 2 minuti dai migliori ed è così scivolato dalla prima alla sesta posizione in classifica generale.

Ora davanti a tutti c'è Kalle Rovanpera. Chi entra per primo in prova su sterrato è generalmente penalizzato, ma con un fondo come quello di oggi è stata la fortuna più grande per il leader del Mondiale. Oltre ad aver vinto la prova, Kalle ha approfittato della foratura di Ogier per andare in testa alla classifica generale del Safari 2022.

Ogier, invece, ha ora un ritardo di 2'08" dalla vetta e sarà difficile vederlo rientrare nella lotta per la vittoria. Elfyn Evans, sfruttando i problemi di Ogier e quelli occorsi a Takamoto Katsuta, è riuscito a tornare al secondo posto a 22"4 dal compagno di squadra che comanda la gara.

Katsuta, invece, è stato prima rallentato dalla polvere che ha alzato poco prima nei tornanti della prima parte della prova, poi è stato costretto a correre alle spalle di Craig Breen, perdendo diversi secondi a causa della polvere alzata dalla Ford Puma del nord-irlandese. Ora Takamoto è quarto, staccato di 1"3 da Ott Tanak che si trova ora al terzo posto della classifica generale.

Tra Evans, secondo, e Katsuta, quarto, ci sono appena 3"3. In mezzo Ott Tanak, che potrebbe sia guadagnare una posizione che perderla nel giro di pochi decimi. Craig Breen, invece, è stato costretto al ritiro per aver rotto lo sterzo della sua Ford Puma. In questo modo si completa la giornata nera di M-Sport, che ha visto ritirarsi anche Sébastien Loeb e Adrien Fourmaux per guasti e Gus Greensmith lontanissimo dai primi.

In questa prova Thierry Neuville è riuscito a recuperare ben 2 posizioni, salendo così in quinta piazza nella graduatoria generale. Il suo ritardo da Rovanpera è di 57"5, ma oggi è stata la giornata meno impegnativa per le vetture, dunque la gara è ancora apertissima anche per lui. Recupera una posizione anche Oliver Solberg, ora settimo, sebbene anche lui - così come Neuville - abbia dovuto perdere diversi secondi per un problema al motore della sua Hyundai dovuto alla troppa polvere inalata dal cuore della sua i20.

Per quanto riguarda il WRC2, Kajetan Kajetanowicz si trova in testa con oltre 1 minuto di vantaggio sul primo rivale, che è lo statunitense Sean Johnston al volante di una Citroen C3 Rally2. Martin Prokop, che era in piena lotta per la prima posizione, si è fermato nell'ultimo settore della PS7, impossibilitato nel riaccendere il motore della sua Ford Fiesta Rally2.

Il Safari Rally 2022 riprenderà domattina con la Prova Speciale 8, la Soysambu 1 di 29,32 chilometri. La prima vettura entrerà il speciale alle ore 7:06 italiane.

Safari Rally 2022 - Classifica dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 1h20'58”1 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +22"4 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +25"3 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +26"6 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +57"5 6 Ogier/Vaillas Toyota GR Yaris Rally1 +2'08"2 7 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +4'27"1 8 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 Evo +9'51"1 9 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +10'24"6 10 Johnston/Kihurani Citroen C3 Rally2 +11'04"6