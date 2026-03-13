WRC | Safari Rally, PS7-10: Solberg si difende da Ogier e resta al comando

Oliver Solberg ed Elliott Edmondson concludono ancora davanti a tutti al Safari Rally Kenya, al termine del venerdì di questo terzo evento stagionale del WRC 2026 che ha regalato un bellissimo duello per il primato.

Le grandi protagoniste odierne sono sicuramente state le Toyota, ma non tanto quella dei leader, bensì le Yaris condotte da Ogier/Landais e Pajari/Salminen, i quali si sono divisi equamente anche le prove del pomeriggio.

I francesi sono giunti con il miglior tempo al traguardo delle PS7 'Kedong 2' (13,79 km) e PS9 'Loldia 2' (18,95 km), i finlandesi si sono portati a casa la PS8 'Kengen Geothermal 2' (13,16 km) e la PS10 'Mzabibu 2' (8,86 km), quest'ultima sventando il rischio della pioggia nonostante le minacciose nuvole.

Non è riuscita la risalita fino al primato per Ogier, che si è dovuto fermare ad 1" dalla Toyota di Solberg, pure ritrovatosi a perdere tempo per una foratura alla posteriore destra nella PS8, ma riuscendo a stringere i denti per difendere il primato.

Pajari, invece, è stato veramente bravissimo, ma il problema principale resta il grande distacco accumulato giovedì causa meteo avverso quando si è trovato a scendere in strada, il che lo tiene quarto e ancora a 50" dal podio, sul quale tengono i piedi Evans/Martin, scesi terzi nella PS7 e ora a 20"5 dalla vetta.

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Per concludere il discorso di casa Toyota, si registra il crollo al settimo posto a +1'53" di Katsuta/Johnston per via di una doppia foratura alle ruote anteriori nella PS7 che ha lasciato via libera alle Hyundai di risalire.

Le i20 N hanno rialzato la testa a livello cronometrico, ma Neuville/Wydaeghe - dopo aver superato i compagni Fourmaux/Coria nel duello per la Top5, hanno sudato freddissimo per un problema al radiatore durante la PS9, sistemato velocemente prima di affrontare l'ultima tratta. I belgi si trovano a 1'46" dalla vetta e con 1"2 di vantaggio sui francesi.

Più arretrati Lappi/Malkonen con la terza Hyundai, che pur prendendosi l'ottava posizione hanno commesso un paio di errori nella PS9, dove fra l'altro si sono ritrovati davanti una famiglia di giraffe, dovendo alzare il piede per non investire uno dei cuccioli.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai

Pomeriggio orribile per le Ford di M-Sport: già parecchio indietro, McErlean/Treacy hanno forato nella PS7 riportando problemi seri alla loro Puma e non proseguendo, mentre Armstrong/Byrne si sono dovuti fermare lungo la PS9 per noie meccaniche, ripartendo per concludere l'ultimo percorso, ma a rilento e scendendo ancor di più in classifica generale.

In questo modo, la Top10 annovera anche i leader della Classe WRC2, Virves/Viilo, capaci di portare la loro Skoda in testa con 14"5 sulla Toyota di Greensmith/Andersson, protagonisti di un errore nella PS9.

Terzi a 28"2 dal comando ci sono sempre Zaldivar/Der Ohannesian con la loro Skoda, seguiti dalla Yaris di Dominguez/Penate e dalla Fabia di Mikkelsen/Listerud a debita distanza.

In Classe WRC3 è dominio totale di Vasilakis/Harryman che con la loro Ford stanno gestendo il grande margine su quelle di Sachania/Patel, Pulligilla/Sherif e Bruun/Fernandez.

Il programma di sabato prevede l'inizio alle ore 8;35 locali (le 6;35 italiane) con la PS11 'Soysambu 1' (24,94km), seguita dalla PS12 'Elmenteita 1' (18,01km) e dalla PS13 'Sleeping Warrior 1' (18,41km), ripetute poi al pomeriggio nel medesimo ordine.

CLASSIFICA GENERALE (TOP10)

1 O. SOLBERG/E. EDMONDSON 01:33:50.2 GR Yaris Rally1 2 S. OGIER/V. LANDAIS + 01.0 GR Yaris Rally1 3 E. EVANS/S. MARTIN + 20.5 GR Yaris Rally1 4 S. PAJARI/M. SALMINEN + 01:10.5 GR Yaris Rally1 5 T. NEUVILLE/M. WYDAEGHE + 01:46.1 i20 N Rally1 6 A. FOURMAUX/A. CORIA + 01:47.3 i20 N Rally1 7 T. KATSUTA/A. JOHNSTON + 01:53.3 GR Yaris Rally1 8 E. LAPPI/E. MÄLKÖNEN + 02:53.2 i20 N Rally1 9 R. VIRVES/J. VIILO + 06:53.6 Fabia RS 10 G. GREENSMITH/J. ANDERSSON + 07:08.1 GR Yaris