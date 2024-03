WRC | Safari Rally, PS6: disastro Hyundai. Anche Tanak va KO!

Il Safari Rally 2024 sta assumendo sembianze sempre più simili a quelle dell'edizione 2023 per Hyundai Motorsport. Dopo aver perso Esapekka Lappi nella PS5, il team diretto da Cyril Abiteboul ha dovuto fare i conti con il ritiro di Ott Tanak.

Al chilometro 3,2 della PS6, la Geothermal 2 di 13,12 chilometri, il campione del mondo 2019 ha colpito una roccia di notevoli dimensioni all'ingresso di una curva sinistrorsa. Questo ha alzato l'anteriore della sua Hyundai i20 N Rally1, mandandola a sbattere contro un banco di terra all'esterno della curva.

Nell'impatto si è rotto il braccetto dello sterzo e la sospensione anteriore destra. Per Ott Tanak e Martin Jarveoja non c'è stato altro da fare se non parcheggiare la vettura a bordo strada e ritirarsi.

Ora a Hyundai rimane il solo Thierry Neuville in gara, il quale ha dovuto fare i conti con un grosso rischio nel corso della prova che, però, è riuscito a gestire bene e a concludere la stessa senza altri problemi. Neuville si è trovato a un passo da un fosso, su due ruote. Ma ora non dovrà prendere troppi rischi e cercare di concludere la giornata, sperando magari nella pioggia all'inizio della prossima stage per recuperare qualche secondo su chi lo precede.

La prova, nemmeno a dirlo, è stata vinta da Kalle Rovanpera, quinta stage consecutiva portata a casa, e sempre più leader dell'evento. Ora Il 2 volte iridato in carica ha un vantaggio di 46"4 sul nuovo rivale, il compagno di squadra Takamoto Katsuta. Il podio virtuale è completato da un'altra Toyota GR Yaris Rally1, quella di Elfyn Evans, staccata di 4"8 dal secondo posto.

Neuville segue le tre Toyota al quarto posto, ma ha un ritardo di 11"7 dal gradino più basso del podio. Continua la buona gara di Adrien Fourmaux, nettamente il miglior pilota M-Sport in gara (non certo una notizia) e ora salito in Top 5 grazie al ritiro di Ott Tanak nel corso di questa prova.

Sesto Gregoire Munster, bravo a migliorare i suoi tempi dopo il primo passaggio sulla prova fatto nel corso della mattinata kenyota. Nel WRC2 Gus Greensmith continua a comandare le operazioni davanti a Kajetan Kajetanowicz, entrambi su Skoda Fabia RS Rally2. Il britannico è anche ottavo assoluto nella classifica generale davanti a Jourdan Serderidis, salito nono con la terza Ford Puma Rally1 dopo il ritiro di Tanak.

