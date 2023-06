WRC | Safari Rally, PS6: cede una sospensione a Neuville e va KO

Il Safari Rally è uno degli eventi più duri e imprevedibili del Mondiale Rally e anche in questa occasione sta regalando colpi di scena in serie. L'ultimo si è verificato nella PS6, la Geothermal 2 di 13,12 chilometri.

Thierry Neuville è stato costretto al ritiro a causa del collasso di una sospensione, l'anteriore sinistra, della sua Hyundai i20 N Rally1. Il belga, mentre si trovava in un tratto non troppo impegnativo, ha impostato una curva sinistrorsa e si è trovato su tre ruote.

La sospensione ha ceduto poco prima della staccata, in un punto in cui non erano presenti avvallamenti degni di nota del fondo. La i20 numero 11 non presentava alcun segno di incidente avvenuto prima del collasso. Un ritiro amaro per il belga, perché arrivato senza commettere alcun errore.

La mattinata di Neuville era già stata complessa a causa di una foratura avvenuta proprio nel primo passaggio della Geothermal. Ora, invece, un ritiro che potrebbe averlo già messo fuori dai giochi nella lotta per il titolo, proprio mentre si era candidato come unico sfidante per Kalle Rovanpera.

La prova, neanche a dirlo, è stata vinta da un Sébastien Ogier imprendibile. Grazie al tempo di 6'46"5, l'8 volte campione del mondo ha messo in fila tutti gli avversari, a partire da un ottimo Esapekka Lappi, secondo e staccato di 1"2. Con il ritiro di Neuville, è diventato lui il primo degli inseguitori delle tre Toyota GR Yaris che stanno occupando il podio.

Kalle Rovanpera ora ha la strada spianata non avendo più alle sue spalle il primo degli inseguitori nel Mondiale. Attualmente il finnico è secondo, staccato di 20"4 da Ogier nella classifica generale del rally.

Da segnalare il controsorpasso fatto da Pierre-Louis Loubet ai danni di Oliver Solberg. Il francese di M-Sport si è ripreso la posizione persa nella prova precedente a causa di una foratura e, grazie al ritiro di Neuville, è salito in ottava posizione.

Safari Rally - WRC 2023 - Classifica dopo la PS6

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 59'34”1 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +20"4 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +33"1 4 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +50"7 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +51"6 6 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1'03"6 +0'10" 7 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +2'42"6 8 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +4'12"7 9 Solberg/Edmondson Skoda Fabia Rally2 Evo +4'18"3 10 Munster/Louka Ford Fiesta Rally2 +6'43"1