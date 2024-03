WRC | Safari Rally, PS5: Lappi si ritira, trasmissione KO

Kalle Rovanpera apre il giro pomeridiano della prima tappa del Safari Rally così come aveva chiuso la mattinata, ovvero vincendo la speciale. Il 2 volte iridato ha firmato il miglior tempo nella PS5, la Loldia 2 di 19,17 chilometri, confermandosi l'uomo da battere in questa seconda giornata di gara.

Sebbene Kalle abbia vinto la prova, quarto successo di speciale di fila, non è comunque riuscito a distanziare di molto i rivali. Anzi, l'unico rivale per la vittoria - almeno sino a ora, perché al Safari tutto può accadere, e in qualunque momento - Ott Tanak.

Il pilota estone è diventato il primo inseguitore del pilota di Toyota Gazoo Racing a causa del ritiro di Esapekka Lappi. Il vincitore del Rally di Svezia è stato costretto a fermarsi al chilometro 9,8 della PS5 a causa di un impatto (stimato in 2G) che lo ha costretto al ritiro.

Questo impatto ha danneggiato la trasmissione della sua Hyundai i20 N Rally1 e lo ha costretto a fermarsi poco oltre la sede stradale della prova, segnalando la presenza della vettura ai piloti che sono arrivati in quel punto dopo di lui.

Quello che è certo, è che Tanak sia divenuto l'unico rivale di Rovanpera. Il divario tra i due è di 18"6 in favore del 2 volte iridato in carica.

Dietro di loro continua a tenere banco la lotta per il gradino più basso del podio, con Takamoto Katsuta salito al terzo posto ma inseguito a breve distanza da Elfyn Evans e da un Thierry Neuville che sta stringendo i denti per non abbandonare le speranze di portare a casa un piazzamento degno di nota in questo weekend.

Katsuta ha 1"8 di vantaggio su Evans, mentre Neuville - che continua a essere costretto ad aprire le prove di oggi essendo leader del Mondiale Piloti - è a 8"7 dal gallese di Toyota.

Buona prova per Adrien Fourmaux, quinto di stage a 2"6 dal tempo di Rovanpera e sesto assoluto nella generale. Gregoire Munster ha perso 27 secondi anche in questa stage, ma la sua settima posizione nella classifica generale non è messa in dubbio per via del grande margine che ha sui primi inseguitori.

Da segnalare l'ingresso in Top 10 di Jourdan Serderidis, al volante della terza Ford Puma Rally1 Hybrid, ma privata. Il greco è già a oltre 6 minuti da Rovanpera, ma i distacchi al Safari contano relativamente in una gara del genere.

WRC 2024 - Safari Rally - Classifica dopo la PS5