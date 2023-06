WRC | Safari Rally, PS4: super Rovanpera. Guai per Tanak e Ogier

Il Safari Rally è uno degli eventi in cui la classifica generale rischia di subire veri e propri scossoni speciale dopo speciale, o quasi. Anche in questo caso questo assunto ha trovato verità con Kalle Rovanpera che è tornato minaccioso alle spalle di Sébastien Ogier.

Il campione del mondo in carica di Toyota Racing ha vinto la PS4, la Kedong 1 di 30,62 chilometri, pur essendo partito per primo. E' stato chiaro già dopo pochi passaggi come la prima posizione di entrata in prova fosse quella migliore in assoluto, e Kalle è stato molto bravo a sfruttare l'occasione.

Grazie a questo tempo e al contemporaneo terzo a 9"4 di Sébastien Ogier, la lotta per il primo posto si è riaperta. Ogier continua a comandare la classifica generale, ma ora il suo margine sul compagno di squadra è di appena 2"5 al termine del giro mattutino della tappa odierna.

Per Ogier l'ultima prova del mattino non è stata buona a livello di crono a causa di un guasto al sistema ibrido della sua Toyota GR Yaris. L' volte iridato ha preso parte alla PS4 senza l'ausilio dell'extra potenza garantita dal motore elettrico e questo ha pesato sulla sua prestazione.

E' stata definita meglio anche quella per il terzo posto grazie a un bel ritorno di Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport, dopo essere stato rallentato nella PS3 a causa di una foratura alla gomma anteriore destra, ha colto il secondo tempo ed è tornato a 1"7 dalla zona podio.

Elfyn Evans ha stretto i denti ed è riuscito a rimanere in terza posizione, ma ora ha la prima Hyundai i20 N Rally1 alle sue spalle. Neuville, grazie a questo crono, ha recuperato 2 posizioni e sembra avere il ritmo per sfidare Evans nelle prove del pomeriggio, anche se il meteo giocherà un ruolo decisivo perché sembra che la pioggia sia attesa tra qualche ora.

Takamoto Katsuta ha dovuto compiere un intervento risolutore per aggiustare il braccetto dello sterzo della sua GR Yaris Rally1 prima della PS4. La manovra è andata a buon fine, ma questo lo ha comunque costretto a scivolare in quinta posizione nella classifica generale.

E' andata certamente peggio a Esapekka Lappi, il quale ha dovuto rallentare dal 13esimo chilometro della prova a causa della foratura della gomma posteriore destra. Il finlandese di Hyundai ha preferito non fermarsi, prendendosi il rischio di arrivare al termine della prova su 3 ruote, ma questo ha pagato.

Ott Tanak ha invece scelto di fermarsi per sostituire una gomma uscita dal cerchio (quest'ultimo è stato danneggiato ed è stato la causa della foratura) ma ha perso oltre 2 minuti dai migliori. Il pilota di M-Sport è scivolato in nona posizione, addirittura alle spalle del compagno di squadra Pierre-Louis Loubet. Grazie a questo inconveniente, proprio Loubet e Dani Sordo hanno guadagnato una posizione nella classifica generale.

Oliver Solberg continua nella sua marcia, avendo saldamente in mano il comando nel WRC2. Il norvegese, al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo, ha ora un vantaggio di quasi 2 minuti sul primo degli inseguitori, Gregoire Munster con una Ford Fiesta Rally2. Kajetan Kajetanowicz è invece scivolato in terza posizione di categoria a causa di una foratura.

Il giro mattutino della prima tappa del Safari Rally termina qui. L'evento africano riprenderà con la PS5, la Loldia 2 di 19,17 chilometri questo pomeriggio. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, entrerà in prova alle ore 12:09 italiane.

Safari Rally - WRC 2023 - Classifica dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 38'57”4 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +2"5 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +19"5 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +21"2 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +29"1 6 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +41"1 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +45"9 +0'10" 8 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +1'17"3 9 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +2'26"4 10 Solberg/Edmondson Skoda Fabia Rally2 Evo +2'49"6