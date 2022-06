WRC | Safari Rally, PS4: Evans in testa. Neuville, guai al motore

Carica lettore audio

Il Safari Rally è un evento completamente differente da tutti gli altri che compongono il calendario WRC e la Prova Speciale 4 Kedong 1 di 31,25 chilometri ha spiegato bene il perché.

In una prova molto dura, fatta di tratti insidiosi pieni di pietre e altri, invece, in cui a rendere la vita difficile ai piloti è stato il fesh fesh, una sorta di sabbia molto morbida e fine che fa affondare i mezzi, Kalle Rovanpera ha sfruttato la (in teoria pessima) posizione di partenza per vincere la prova e risalire addirittura al terzo posto della classifica generale dell'evento.

Passando su un percorso ancora poco deteriorato, il finlandese ha potuto usufruire dell'occasione per recuperare ben 5 posizioni in una volta e ora è in piena lotta per vincere l'evento.

Tra gli ultimi piloti entrati in prova Elfyn Evans è quello che si è destreggiato meglio nelle difficoltà, chiudendo quinto di prova e salendo così in testa alla classifica generale. Sébastien Ogier, infatti, ha perso 20"6 da Rovanpera, ma anche 9"3 da Evans.

I due, prima della prova, erano separati da 8 decimi e con questo risultato il gallese della Toyota è diventato il nuovo leader. Per Toyota le ottime notizie non sono finite qui, perché grazie al terzo tempo di speciale ottenuto da Takamoto Katsuta, ora nella classifica generale occupa le prime 4 posizioni.

Per gli altri, invece, la PS4 è stata un'autentico calvario. A partire da Sébastien Loeb. Il 9 volte campione del mondo si è perso nella sua stessa polvere nella prima parte della speciale, poi ha apportato diverse correzioni alle proprie note durante la prova - una sorta di ricognizione ad altissima velocità - per poi denotare un problema al motore della sua Puma che lo ha costretto a fermarsi poco dopo aver tagliato il traguardo della stage. Séb e Isabelle stanno cercando di rientrare al Parco Assistenza sfruttando solo il pacchetto elettrico del motore ibrido, non potendo più contare su quello termico, ormai fuori uso.

E' andata addirittura peggio a due dei tre piloti di Hyundai Motorsport. Sia Thierry Neuville che Oliver Solberg hanno dovuto affrontare l'ultimo terzo della speciale a velocità di crociera a causa della mancanza di potenza del motore delle rispettive i20 N Rally1. Probabilmente un calo di potenza dovuto alla tanta sabbia che è entrata nel cuore delle due vetture coreane. Resta il fatto che, ancora una volta, il belga è stato rallentato da un guasto alla sua vettura e ora si trova in nona posizione, già staccato di 1 minuto dal leader dell'evento.

Disastro sportivo anche per Gus Greensmith, che a pochi chilometri dalla fine si è dovuto fermare per sostituire la ruota posteriore destra. Non è chiaro il motivo per cui la gomma si sia prima delaminata, poi definitivamente staccata dal cerchio. E' certo però che la Puma numero 44 ha subito diversi danni alla carrozzeria e, probabilmente, anche alla sospensione interessata.

Il giro mattutino del venerdì al Safari Rally termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture al giro pomeridiano che scatterà alle ore 12:08 italiane con la Prova Speciale 5, la Loldia 2 di 19,17 chilometri. La prima vettura, ovvero la Toyota GR Yaris Rally1 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen entrerà in speciale per prima.

Safari Rally 2022 - Classifica dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 42'06”9 2 Ogier/Veillas Toyota GR Yaris Rally1 +8"5 3 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +11"1 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +12"4 5 Loeb/Galmiche Ford Puma Rally1 +15"9 6 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +22"6 7 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +29"6 8 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +31"9 9 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +100"8 10 Solberg/Edmondson Hyundai i20 N Rally1 +3'09"4