WRC | Safari Rally, PS3: svetta Lappi. Neuville fora

Arriva il primo squillo da parte di Hyundai Motorsport al Safari Rally 2023 e a firmarlo è stato Esapekka Lappi. In una prova, la Geothermal 1 di 13,12 chilometri, dal fondo compatto, reso sempre più pulito passaggio dopo passaggio, il finlandese ha ottenuto il tempo migliore in 6'49"7.

Per Lappi un bel passo avanti in classifica generale, perché dal settimo sale al quinto posto e diventa la prima Hyundai inseguitrice delle 4 Toyota GR Yaris Rally1 che stanno dominando questa prima parte di tappa del venerdì.

Sébastien Ogier, autore del secondo tempo in prova, è riuscito ad aumentare il suo margine sui diretti rivali - ovvero i compagni di squadra - tutti più lenti di lui. Grazie a questo risultato l'8 volte iridato ha portato il suo vantaggio a 11"9 su Kalle Rovanpera.

Il finlandese è stato bravo a ottenere un bel tempo in apertura di speciale, ma in questa PS3 ha visto fare meglio anche Takamoto Katsuta, buon terzo e ora quarto nella classifica generale.

A rendere un vero e proprio assolo quello di Toyota è arrivata una foratura lenta alla gomma anteriore destra sulla Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville. Il belga, nel primo settore, aveva segnato un intertempo non distante da quello di Rovanpera, ma dal successivo è stato palese che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.

Alla fine della speciale Neuville è stato il pilota più lento di quelli al volante di una vettura Rally1, Jourdan Serderidis escluso. Giunto alla fine della stage, ha confermato la foratura e ora dovrà stare molto attento, perché per il giro mattutino Neuville ha scelto di portare una sola ruota di scorta e questa dovrà usarla nella PS4. Qualora dovesse forare ancora prima del Service di metà giornata, sarebbe costretto al ritiro come prevede il regolamento.

Questa foratura ha fatto scivolare Neuville dal terzo al sesto posto, staccato di 22"6. Non sta facendo meglio Dani Sordo, sesto di speciale e addirittura ottavo nella classifica generale, anche se la delusione più grande della stage sono state le due Ford Puma Rally1 di Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet.

L'estone ha faticato pur essendo entrato in prova per terzo, alle spalle di Rovanpera e Neuville. Loubet, invece, non solo non è riuscito a sfruttare l'ottima posizione di partenza, ma sta anche facendo i conti con un problema sulla sua vettura già verificatosi nella prova precedente.ù

Oliver Solberg continua a dominare il WRC2 vincendo anche questa prova. Il norvegese, al volante della prima Skoda Fabia Rally2 Evo, ha portato il suo vantaggio sul primo degli inseguitori, Kajetan Kajetanowicz, a 48"7.

Safari Rally - WRC 2023 - Classifica dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 23'55”6 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +11"9 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +14"8 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +15"7 5 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +20"2 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +22"6 7 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +23"2 8 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +33"3 +0'10" 9 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +48"7 10 Solberg/Edmondson Skoda Fabia Rally2 Evo +1'26"3