WRC | Safari Rally, PS3-6: Ogier e Pajari in rimonta nella cinquina Toyota

Sébastien Ogier si erge a grande protagonista di questo venerdì del Safari Rally Kenya, mettendo subito in chiaro che può essere lui l'uomo da battere nel terzo evento stagionale del WRC 2026 lungo gli sterrati africani.

Affiancato da Vincent Landais alle note, il portacolori della Toyota è emerso come migliore di tutti nelle prime tre Prove Speciali di giornata, guadagnando secondi preziosissimi nei confronti dei compagni di squadra Oliver Solberg ed Elfyn Evans.

Le condizioni meteo piuttosto proibitive vissute giovedì a causa del forte acquazzone pomeridiano hanno spinto gli organizzatori a cancellare i 24,35km della PS3 'Camp Moran 2', già affrontati nella giornata di ieri come PS1 con enormi difficoltà fra fango e pozzanghere.

Il cielo oggi è apparso soleggiato e parzialmente nuvoloso, e le altre tratte in programma non hanno avuto problemi di svolgimento, salvo la PS4 'Loldia 1' accorciata a 18,95 km e vinta da Ogier/Landais davanti ai colleghi Pajari/Salminen, che a seguire - nonostante un bel rischio su un piccolo salto in curva - si sono aggiudicati la PS5 'Kengen Geothermal 1' (13,16 km), concedendo il bis nella seguente PS6 'Kedong 1' (13,79 km), dove la rivale coppia francese si è trovata a fare i conti con una foratura all'anteriore destra nel tratto finale.

Nonostante ciò, il tempo perso non è stato enorme e alla fine del giro Ogier/Landais sono terzi in classifica generale con 38"2 da recuperare a Solberg/Edmondson, che rimangono leader nonostante un errore nella PS4 dove sono finiti larghissimi e a cavallo di un fosso, riuscendo comunque ad uscirne dopo alcuni secondi.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Secondi restano Evans/Martin con 28"8 di margine dai compagni, resistendo ad alcune noie ai freni verificatesi già nella prima prova odierna, mentre la Top5 tutta Toyota vede al quarto posto Katsuta/Johnston a 1'04"2 dalla vetta e Pajari/Salminen ad ulteriori 27"7 dal giapponese.

Le Hyundai continuano a soffrire terribilmente: Neuville/Wydaeghe rimangono sesti, ma accumulano 2'15" di distacco dal primato anche per via del motore stallato in una frenata durante la PS4 e di una foratura alla posteriore sinistra nel finale della PS5, consolandosi con il terzo crono nella successiva.

I loro compagni Fourmaux/Coria appaiono invece più in forma e risalgono al settimo posto superando la Ford di M-Sport condotta da Armstrong/Byrne e portandosi a 4"3 dalla i20 dei belgi, mentre quella di Lappi/Malkonen arranca in nona posizione con quasi 3' sul groppone.

Nel frattempo, dopo il tempo perso ieri, provano la risalita verso la Top10 McErlean/Treacy con l'altra Ford, mettendo nel mirino Greensmith/Andersson, che al volante della loro Toyota Rally2 guidano la Classe WRC2 in una bella lotta contro le Skoda di Virves/Viilo e Zaldivar/Der Ohannesian, dato che la Yaris di Dominguez/Penate è scivolata quinta dietro alla Fabia di Mikkelsen/Listerud.

Il programma del pomeriggio prevede la ripetizione di 'Kedong', 'Kengen Geothermal' e 'Loldia' con ordine inverso rispetto al mattino, e conclusione con gli 8,86km della 'Mzabibu' vista già come PS2.

CLASSIFICA GENERALE (TOP10)

1 O. SOLBERG 58'30"3 GR Yaris Rally1 2 E. EVANS + 28.8 GR Yaris Rally1 3 S. OGIER + 38.2 GR Yaris Rally1 4 T. KATSUTA + 01:04.2 GR Yaris Rally1 5 S. PAJARI + 01:31.9 GR Yaris Rally1 6 T. NEUVILLE + 02:15.3 i20 N Rally1 7 A. FOURMAUX + 02:19.6 i20 N Rally1 8 J. ARMSTRONG + 02:26.5 Puma Rally1 9 E. LAPPI + 02:59.4 i20 N Rally1 10 G. GREENSMITH + 05:16.8 GR Yaris