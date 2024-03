WRC | Safari Rally PS2-4: Rovanpera in testa, Neuville fora

Kalle Rovanpera firma una mattinata perfetta, quella della prima tappa del Safari Rally 2024, vincendo tutte e tre le prove speciali previste per il primo giro odierno e questo lo ha portato saldamente in testa alla classifica generale del terzo evento del Mondiale Rally iniziato lo scorso gennaio a Monte-Carlo.

Il 2 volte campione del mondo in carica vuole rifarsi dopo l'amaro ritiro in Svezia avvenuto il mese scorso ed è partito alla grande, sfruttando in maniera perfetta la miglior posizione di partenza possibile per esaltare le sue doti di guida e la bontà più volte provata della Toyota GR Yaris Rally1.

Rovanpera si è imposto sulla Loldia 1, sulla Geothermal 1 e sulla Kedong 1 (la prova più lunga del giro e della giornata che sarà ripetuta nel pomeriggio kenyano), mettendo tutti in fila e le cose in chiaro: chi vorrà provare a vincere questa edizione del Safari dovrà prendersi enormi rischi sino all'ultima prova di domenica.

Non che gli avversari non ci abbiano provato, perché alle sue spalle Esapekka Lappi e Ott Tanak hanno siglato tempi di tutto rispetto, ma nell'ultima prova della mattina Rovanpera ha fatto la differenza, staccando entrambi di oltre 15 secondi.

Il finlandese e l'estone di Hyundai Motorsport si trovano rispettivamente a 15"5 e 16"8 dalla vetta, ma entrambi saldamente sul podio. Dietro di loro, infatti, la lotta è circoscritta per il quarto posto, con Takamoto Katsuta, Elfyn Evans e Thierry Neuville tutti vicini a lottare per la prima posizione ai piedi della Top 3.

Al momento è il giapponese il leader del terzetto sopracitato, ma Elfyn Evans è a 1"8 dal compagno di squadra nonostante un assetto molto lontano dalle sue preferenze, tanto da lamentarsene a ogni prova conclusa nel corso di questa mattina.

E' però andata peggio a Thierry Neuville. Il leader del mondiale, che oggi è costretto ad aprire tutte le prove e, dunque, a entrare in speciale nella peggior posizione possibile, ha prima rovinato la gomma posteriore destra nel corso della PS3, la Geothermal 1, toccando una roccia che delimitava il percorso, poi, nella prova successiva, ha dovuto fare i conti con la perdita dell'ausilio dell'ibrido, limitando comunque i danni con una prova coraggiosa.

Molto staccate le Ford Puma Rally1 Hybrid, con Adrien Fourmaux che è riuscito a rimanere con i migliori nelle prime due prove di oggi, perdendo però diversi secondi nella PS4 e finendo a oltre 1 minuto e 14 secondi da Rovanpera. Gregoire Munster, come prevedibile, si conferma lontano da tutti i colleghi al volante di una Rally1: l'olandese ha poca esperienza e certamente non il talento per essere un fattore reale nel corso di questa stagione.

Per quanto riguarda il WRC2, da segnalare un Gus Greensmith già dominatore per meriti propri, certo, ma anche per diversi problemi che hanno coinvolto i rivali. Oliver Solberg si è dovuto fermare nella PS4 per sostituire una gomma danneggiata, mentre Kajetan Kajetanowicz ha dovuto rallentare sempre nell'ultima prova di oggi a causa di un guasto meccanico sulla sua Skoda Fabia RS Rally2.

Il giro mattutino della prima tappa del Safari Rally 2024 termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture al giro pomeridiano che si svolgerà sempre sulle stesse tre prove già affrontate questa mattina. L'evento riprenderà con la Prova Speciale 5, la Loldia 2 di 19,17 chilometri. La prima vettura, ovvero la Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, entrerà il stage alle ore 11:48 italiane.

