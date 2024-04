WRC | Safari Rally: PS17-18: Neuville si riprende. Kalle vede la vittoria

Continui capovolgimenti di fronte per quanto riguarda la lotta per il primo posto nel Mondiale Piloti WRC. Dopo aver rotto una sospensione nella PS14 del Safari Rally a causa di un enorme masso rimasto in traiettoria, Thierry Neuville si è ripreso nel giro pomeridiano dell'ultima tappa.

Il belga di Hyundai Motorsport ha vinto la PS17 e ha ottenuto il secondo tempo nella stage successiva alle spalle del compagno di squadra Ott Tanak. Questo ha permesso al belga di superare nuovamente Elfyn Evans nella classifica dedicata al giorno odierno, che ricordiamo fa storia a sé, recuperando così la leadership virtuale del Mondiale (anche se manca ancora la Power Stage).

Chi sorride è Ott Tanak, nettamente il leader di giornata e avviato a conquistare i 7 punti dedicati al vincitore della terza e ultima tappa come prevede il regolamento sportivo a partire da questa stagione. L'estone di Hyundai Motorsport ha 15 secondi di vantaggio su Neuville, dunque ormai sicuro del bottino.

Per ciò che riguarda le prime posizioni della classifica generale, Kalle Rovanpera è a un passo dalla prima affermazione stagionale. Oggi il finnico di Toyota Gazoo Racing ha deciso di gestire l'enorme vantaggio creato tra venerdì e sabato, senza dover forzare anche oggi non essendo in lotta per il titolo iridato.

Molto cauti anche Takamoto Katsuta e Adrien Fourmaux, rispettivamente secondo e terzo nella generale. Per entrambi questo potrebbe rappresentare un risultato molto importante: per il giapponese arriverebbe un altro podio al Safari, mentre per il francese sarebbe il secondo consecutivo in stagione.

E' ormai fatta anche per Gus Greensmith, dominatore del WRC2 che può vantare ancora un minuto e mezzo di vantaggio nei confronti dell'unico rivale, il compagno di squadra Oliver Solberg. Terzo posto per Kajetan Kajetanowicz con la terza Skoda Fabia RS Rally2, ma staccato di quasi 8 minuti dal britannico.