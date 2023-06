WRC | Safari Rally, PS17-18: Neuville risale ottavo

Al Safari Rally niente è certo sino al termine delle ostilità. Nelle prime due prove del giro pomeridiano domenicale, ovvero le PS17 e PS18, Kalle Rovanpera è riuscito a rosicchiare altri secondi nei confronti di Sébastien Ogier quando manca appena una prova al termine del settimo evento del WRC 2023.

Rovanpera ha portato il suo gap dal compagno di squadra a 9"2, anche se nella PS18 ha dovuto fare i conti con il fesh fesh e una gomma uscita dal cerchio. Il problema legato al fesh fesh è stato condiviso con tutte le altre Toyota.

Anche Ogier, Katsuta ed Evans hanno denotato problemi di potenza dopo il passaggio nella sabbia fine. Questo però non ha intaccato le posizioni dei quattro, che si accingono a regalare un poker storico alla Casa giapponese. L'ultima colta al Safari risale al 1993 con Juha Kankkunen, Markku Alen, Ian Duncan e Yasuhiro Iwase.

Dietro i primi 7 si è consumato l'atteso sorpasso di Thierry Neuville ai danni di Kajetan Kajetanowicz. Il belga di Hyundai Motorsport è così salito in ottava posizione, limitando i danni dopo essere stato costretto al ritiro nella prima giornata di gara a causa di un guasto alla sospensione anteriore sinistra sulla sua i20.

Ora il belga dovrà dare la caccia al massimo dei punti nella Power Stage per limitare ulteriormente i danni, in una gara che avrebbe dovuto portarlo ad avvicinarsi ancora a Kalle Rovanpera nel Mondiale Piloti e, invece, lo vedrà perdere altri punti per questioni di affidabilità.

Kajetanowicz, però, può consolarsi mantenendo la leadership nella classe WRC2. Il polacco sta procedendo ad andatura ridotta ormai da diverse prove per evitare spiacevoli sorprese e si presenterà al via dell'ultima speciale del programma con 38"7 di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori: Oliver Solberg.

Safari Rally - WRC 2023 - Classifica dopo la PS18

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h 25'04”2 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +9"2 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2'55"7 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3'17"7 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +4'58"8 +0'10" 6 Tanak/Jarveoja Ford Fiesta Rally2 +9'17"7 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +15'56"9 8 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +24'51"3 9 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 Evo +25'57"1 10 Solberg/Edmondson Skoda Fabia Rally2 Evo +26'35"8