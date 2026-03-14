WRC | Safari Rally, PS14-16: Katsuta sogna la vittoria dopo una vera ecatombe

Una seconda tappa davvero ricca di colpi di scena sembra aver condotto Takamoto Katsuta vicino alla grande occasione per conquistare la sua prima vittoria nel WRC. Il sabato estenuante del Safari Rally si è concluso con la cancellazione della PS16 per le condizioni proibitive e con il giapponese della Toyota leader con quasi un minuto e mezzo di vantaggio sul diretto inseguitore, che è Adrien Fourmaux della Hyundai.

A segnare la gara è stato però soprattutto il giro della mattina, nella quale c'è stata una vera e propria ecatombe di forature nella PS12, seguita dai clamorosi ritiri di tutti gli uomini di punta di casa Toyota: Elfyn Evans ha strappato la sospensione posteriore destra della sua GR Yaris, ma le disavventure più clamorose sono state quelle di Oliver Solberg e Sebastien Ogier, che hanno dovuto alzare bandiera bianca in trasferimento, entrambi con l'alternatore KO (il pilota nordico con problemi anche alla frizione).

In queste condizioni, pur avendo iniziato la giornata addirittura in settima posizione, Katsuta si è ritrovato al comando alla conclusione del giro mattutino, con un vantaggio di 1'07"5 nei confronti della Hyundai di Thierry Neuville. Le forature però ci hanno messo lo zampino anche nella PS14, perché il pilota belga ne ha accusate ben due praticamente in contemporanea. Dopo essersi fermato per sostituire entrambi gli pneumatici, però, è stato costretto alla resa definitiva poco più tardi.

"Si è trattato di una serie di problemi che si sono susseguiti durante la prova speciale. Innanzitutto abbiamo subito un urto alla parte anteriore sinistra in un tratto veloce e ho sentito che qualcosa non andava al 100% sulla vettura, ma sono comunque riuscito a proseguire. Un paio di chilometri dopo abbiamo avuto una doppia foratura e ci siamo fermati immediatamente per sostituirle, poi abbiamo ripreso la gara. A quel punto l’albero di trasmissione si è spezzato, rompendo il montante, e lì è finita", ha spiegato Neuville.

La seconda piazza è quindi passata nelle mani dell'altra Hyundai di Fourmaux, che proprio nella PS14 è riuscito a regalare il primo successo di speciale del weekend alla Casa coreana. La cosa curiosa è che il francese si è ritrovato comunque a 1'07"5 da Katsuta, esattamente lo stesso identico distacco che accusava il suo compagno di squadra prima dell'inizio di questa prova.

Nella PS15, vinta dall'altra Toyota di Sami Pajari, che nel frattempo ha ereditato la terza posizione, Katsuta poi è riuscito ad incrementare di altri 18" il suo margine nei confronti di Fourmaux, quindi entrerà nell'ultima giornata di gara con un margine amministrabile di ben 1'25"5, anche se questa gara ci ha già fatto capire che i colpi di scena possono essere sempre dietro l'angolo. E la riprova è anche il fatto che la PS16 è stata cancellata perché la pioggia ha aumentato la sua intensità, rendendo impraticabile il percorso.

O meglio, più impraticabile di quanto non lo fosse già stato il resto del percorso oggi, come ha sottolineato Katsuta a fine giornata: "Onestamente, è molto più facile quando si guida a tutta velocità su ogni tratto. Così invece è molto stressante, cerco solo di evitare ogni singolo sasso, anche quelli più piccoli", ha detto .

Continuando a scorrere la classifica generale, Pajari chiude la giornata a 5'29"1, con la Hyundai di Esapekka Lappi che segue a 6'18"5. Dal quinto in giù invece troviamo già i protagonisti della classe WRC2, capitanati dalla Skoda Fabia di Robert Virves.

WRC | Safari Rally: la classifica dopo la PS16

Pos. Pilota / Co-pilota

Vettura Tempo/Distacco 1 Katsuta / Johnston

Toyota GR Yaris Rally1 2.41'00"2 2 Fourmaux / Coria

Hyundai i20 N Rally1 +1'25"5 3 Pajari / Salminen

Toyota GR Yaris Rally1 +5'29"1 4 Lappi / Mälkönen

Hyundai i20 N Rally1 +6'18"5 5 Virves / Viilo

Skoda Fabia RS Rally2 +9'42"1