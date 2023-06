WRC | Safari Rally, PS14-16: botte e risposta tra Ogier e Kalle

La domenica mattina di gara al Safari Rally si è aperta con un appassionante botta e risposta tra Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera, i due principali contendenti al successo in questo settimo evento del WRC 2023. O, per meglio dire, botte e risposta.

Rovanpera ha aperto la giornata mettendo pressione a Ogier grazie alla vittoria nella PS14, la Malewa 1 di 8,33 chilometri, riducendo a 8 i secondi di distacco dalla prima posizione nella classifica generale occupata dal francese.

Ogier, in quel frangente, è stato costretto a fermarsi lungo la speciale per una roccia ferma in traiettoria e, per evitarla, ha dovuto rallentare talmente tanto da perdere secondi preziosi sul rivale.

Alla prima botta inferta da Rovanpera, Ogier ha risposto per le rime nella prova successiva, la PS15 Oserian 1 di 18,33 chilometri. Séb ha vinto la speciale spedendo il compagno di squadra in Toyota Racing di nuovo a oltre 16 secondi da lui.

In questa prova, però, Ogier è stato sorpreso da una zona di fesh fesh, una sabbia molto fine e morbida spesso protagonista nelle edizioni passate del Safari, ma anche in rally raid quali la Dakar. L'8 volte iridato ha perso per un attimo il controllo della sua GR Yaris, finendo per colpire un albero.

Nell'impatto ha perso l'ala posteriore e il portellone del baule. Questo ha rappresentato un vero e proprio inconveniente per l'ultima prova del giro mattutino della domenica, in cui ha perso qualche secondo da Rovanpera e ora, quando mancano 3 speciali alla fine, tra i due ci sono 13"6 in favore di Ogier.

Sembra definita anche la lotta per il terzo posto, con Elfyn Evans che ha approfittato di un guasto all'ibrido sulla GR Yaris di Takamoto Katsuta per staccarlo di 35 secondi e mettere al sicuro il risultato. Per Toyota si prospetta un clamoroso poker, anche perché l'unica Hyundai i20 N Rally1 rimasta in gara senza ritiri è quella di Dani Sordo, quinta, ma con il servosterzo rotto.

Tutte le altre posizioni sono ormai cristallizzate, tranne la lotta per l'ottavo posto finale che vede Thierry Neuville in piena rimonta nei confronti di Kajetan Kajetanowicz. Il polacco, che comanda la classifica WRC2, si è visto rosicchiare diversi minuti dal belga per via della differenza di potenza delle due vetture coinvolte nella lotta.

Neuville deve recuperare 46"4 con 3 prove ancora da disputare, dunque il compito sarò per lui piuttosto agevole. Kajetanowicz, invece, può vantare oltre 2 minuti di margine nei confronti del primo dei rivali - Oliver Solberg - per il successo di classe al Safari.

Per Hyundai Motorsport, però, c'è l'ennesima rottura meccanica da sottolineare. Nella prima prova speciale di oggi Esapekka Lappi è rimasto con sole 2 ruote motrici per via dell'ennesima rottura dell'albero della trasmissione. Per Lappi è la terza del suo fine settimana dopo quella patita nello Shakedown e nella giornata di ieri, quando lo ha portato al ritiro mentre occupava saldamente la terza posizione nella classifica generale.

Hyundai dovrà rimboccarsi le maniche per risolvere questo problema al più presto. Certo, il Safari Rally è uno degli eventi più duri anche per la meccanica delle vetture, ma tre rotture di questo genere a distanza di poche ore l'una dall'altra non possono non accendere un campanello d'allarme.

Safari Rally - WRC 2023 - Classifica dopo la PS16

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 3h06'52”5 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +13"6 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2'49"5 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +3'25"2 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +4'51"0 +0'10" 6 Tanak/Jarveoja Ford Fiesta Rally2 +8'56"8 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +15'09"5 8 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 Evo +23'54"0 9 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +24'35"4 10 Solberg/Edmondson Skoda Fabia Rally2 Evo +25'57"5