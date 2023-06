WRC | Safari Rally, PS13: Rovanpera dimezza il gap da Ogier

La Sleeping Warrior 2, ultima prova speciale della tappa di sabato del Safari Rally, ha regalato le ultime, grandi emozioni prima del gran finale con le 6 prove speciali previste per domani.

Nella stage più lunga del programma 2023, a rendere le cose ancora più eccitanti e incerte è stata la pioggia, caduta copiosa per Thierry Neuville, Pierre-Louis Loubet e Ott Tanak, e asciugatasi passaggio dopo passaggio, mettendo comunque in difficoltà tutti, pur se in maniera differente.

Ad avere la meglio è stato Kalle Rovanpera, autore di un ottimo tempo agevolato da un percorso ormai asciutto. Grazie al 19'07"7 e al contemporaneo crono non così competitivo di Sébastien Ogier, il campione del mondo ha letteralmente dimezzato il suo divario che lo separa dalla prima posizione del settimo evento del WRC 2023.

Kalle aveva iniziato la prova con oltre 30" di ritardo da Ogier, ma in questa prova il francese ha perso 15"3 dal finnico. Ciò significa che Ogier ha completato la tappa di oggi con un vantaggio di 16"2 nei confronti di Rovanpera quando mancano ancora 6 stage al termine del rally.

Un rally che sembrava già chiuso s'è inaspettatamente riaperto. Ogier ha dovuto lottare con la non perfetta condizione delle sue gomme anteriori (forse una scelta sbagliata fatta tra le 6 a sua disposizione in questo giro) che lo hanno portato a commettere un errore nel tratto più bagnato e fangoso della speciale.

Proprio la pioggia che ha reso viscido il fondo della stage ha avuto un ruolo chiave nel cambiamento avvenuto alle spalle dei primi due della classifica. Takamoto Katsuta ha commesso diversi errori, rovinando nei primi chilometri l'ala posteriore (ma in quel tratto la strada era ancora asciutta), per poi andare in testacoda almeno un paio di volte dove invece l'acqua era ben presente sul fondo e sui binari creati dai numerosi passaggi delle vetture tra il primo e il secondo giro.

Ad approfittarne è stato Elfyn Evans, uno dei piloti che ha giovato maggiormente della cessazione della pioggia per ottenere un buon tempo - il secondo - e riconquistare la seconda posizione persa nelle prime due prove del pomeriggio. Ora il gallese è tornato in zona podio, terzo, con un vantaggio su Katsuta pari a 16"7.

Ormai congelate tutte le altre posizioni, a partire dalla quinta occupata da Dani Sordo. Lo spagnolo di Hyundai Motorsport ha un margine di quasi 5 minuti sulla Ford Puma di Ott Tanak e l'estone ne ha oltre 5 sul compagno di squadra Pierre-Louis Loubet.

La buona prova fatta sotto la pioggia - al di là di un testacoda fatto all'ultima curva - ha permesso a Thierry Neuville di tornare in Top 10. Il belga si trova in nona posizione dopo aver superato Oliver Solberg e nella giornata di domani potrebbe dare la caccia all'ottavo posto, ora nelle mani di Kajetan Kajetanowicz.

Il polacco, intanto, sta dominando il WRC2 dopo i ritiri di Solberg e Gregoire Munster. Attenzione però a Solberg, perché grazie al grande quinto tempo ottenuto nella PS13 è riuscito a rosicchiare 5 minuti a Kajetanowicz e a riportarsi a 4 minuti dalla vetta del WRC2. Con 6 prove ancora da disputare, tutto può ancora succedere.

La seconda tappa del Safari Rally termina qui. La competizione africana riprenderà domattina con la PS14, ma Malewa 1 di 8,33 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 5:55 italiane.

Safari Rally - WRC 2023 - Classifica dopo la PS13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 2h43'49”2 2 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +16"7 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2'23"3 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'40"0 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +3'52"3 +0'10" 6 Tanak/Jarveoja Ford Fiesta Rally2 +8'38"9 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +13'56"6 8 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 Evo +19'53"1 9 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +24'06"2 10 Solberg/Edmondson Skoda Fabia Rally2 Evo +24'06"6