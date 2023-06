WRC | Safari Rally, PS11-12: Lappi si ritira. Katsuta sale terzo Lappi è costretto al ritiro mentre si trovava in terza posizione per la rottura dell'albero di trasmissione. Katsuta ha la meglio su Evans e sale lui in zona podio. Ogier allunga su Rovanpera.

Di: Giacomo Rauli Il Safari Rally non perdona e, spesso, materializza veri e propri incubi sportivi. Questa volta ad attraversare un weekend nero è Hyundai Motorsport. Nella prima prova speciale del giro pomeridiano del sabato, la PS11 Soysambu 2 di 29,32 chilometri il team di Alzenau ha perso la seconda delle tre vetture schierate, la i20 N Rally1 di Esapekka Lappi. Il pilota finlandese è stato costretto a fermarsi in prova mentre occupava saldamente la terza posizione nella classifica generale dell'evento a causa della rottura dell'albero della trasmissione. Lappi ha capito subito di non avere alcuna possibilità di riparare il danno meccanico, così si è ritirato, aggiungendosi a Thierry Neuville. Il belga - lo ricordiamo - è stato a sua volta costretto al ritiro nella giornata di ieri per via della rottura dell'ammortizzatore anteriore sinistro. Con il ritiro di Lappi, per Toyota si sta materializzando un poker clamoroso. Al terzo posto è salito Takamoto Katsuta, autore di due ottimi tempi nelle prime due prove di questo pomeriggio con cui è riuscito a colmare il gap che lo separava dal compagno di squadra Elfyn Evans e a superarlo. Il giapponese si è addirittura tolto la soddisfazione di vincere la PS12, la Elmenteita 2 di 15,08 chilometri, compiendo il sorpasso su Evans. Ora tra i due ci sono 2"1 proprio in favore di Katsuta, ma la lotta per il gradino più basso del podio è più aperta che mai, considerando che la giornata odierna terminerà con la stage più lunga del percorso. Si è definita invece la lotta per il primo posto, con Sébastien Ogier perentorio nel vincere la PS11 e ottenere il secondo tempo nella stage successiva. Grazie a questo avvio di pomeriggio, l'8 volte campione del mondo ha staccato in maniera più decisa il compagno di squadra Kalle Rovanpera, il quale annovera un ritardo di 32 secondi netti dalla vetta. L'unica Hyundai rimasta in gara (escludendo l'utilizzo della formula che permette di tornare in gara dopo un ritiro) è quella di Dani Sordo, quinta e a oltre mezzo minuto di distanza da Evans. Altri guai per M-Sport, con Ott Tanak che è stato costretto a fermarsi nuovamente per sostituire una gomma danneggiata nel corso della PS11. Clamoroso colpo di scena nel WRC2, con Gregoire Munster - leader della gara dopo il ritiro di Oliver Solberg avvenuto ieri - costretto al ritiro a causa di un guasto tecnico sulla sua Ford Fiesta Rally2. Con il ritiro dell'olandese, Kajetan Kajetanowicz ha ereditato la leadership della classifica di categoria con un margine di quasi 6 minuti di vantaggio sul primo degli inseguitori, proprio Oliver Solberg.