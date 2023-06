WRC | Safari Rally, PS10: Rovanpera riduce il gap da Ogier

Il Rally Safari ha offerto la sua anima più selvaggia con la PS10, la Sleeping Warrior 1 di 31,04 chilometri, in cui i piloti hanno dovuto affrontare diversi tratti di fango copioso, pozzanghere d'acqua per via della pioggia caduta nel corso della notte e altre zone ricche di sassi taglienti che hanno messo in difficoltà tante vetture.

A uscire vincitore dagli oltre 30 chilometri di stage è stato Kalle Rovanpera con il tempo di 17'57"7. Il campione del mondo in carica ha ottenuto il miglior tempo battendo di 3"5 il primo dei rivali, Esapekka Lappi.

Sébastien Ogier, leader dell'evento africano, non è andato oltre il terzo tempo, staccato di 7"7 dal rivale per la vittoria. Così Rovanpera è riuscito a ridurre ancora il suo distacco che lo separa da Ogier, portandolo a 22"1. Di fatto si tratta di un gap molto simile a quello che separava i due compagni di squadra al termine della giornata di ieri.

Ogier, dopo aver stallonato una gomma nel corso della mattinata (nella PS8) ha preferito non prendersi troppi rischi in una prova difficile, forse la più complessa dell'intero percorso per durata e condizioni del fondo.

Esapekka Lappi, unico Esponente di Hyundai Motorsport in Top 5, è riuscito a mettere al sicuro la terza posizione grazie al secondo tempo di speciale. Elfyn Evans, quarto di speciale, ha accumulato altri 14"5 di ritardo dal finlandese. Ora il gap che separa i due contendenti al gradino più basso del podio è di 49"7.

Rimane invece aperto il duello che vede coinvolto sempre il gallese di Toyota Racing e il compagno di squadra Takamoto Katsuta. In questa speciale i due sono risultati ancora molto vicini e il distacco del giapponese si attesta a 5"5. Un'inezia, considerando il tipo di rally che si tiene in Kenya.

Alle spalle di Katsuta le posizioni sono quasi tutte cristallizzate. L'unico che può avere qualche velleità è Dani Sordo, distante 26 secondi dalla Top 5. Tutti gli altri hanno almeno 1 minuto e 40 di distacco dal pilota che lo precede.

La PS10, dopo l'arrivo al traguardo di Ogier, è stata fermata per ragioni di sicurezza. Il giro mattutino del sabato al Safari Rally termina qui. Ora gli equipaggi potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare le rispettive vetture in vista del giro pomeridiano. Questo scatterà con la PS11, la Soysambu 2 di 29,32 chilometri, e la prima vettura - la Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe - entrerà in prova alle ore 13:01 italiane.