WRC | Safari Rally, PS1: Tanak primo leader, poi c'è Ogier

Il Safari Rally, settimo appuntamento del WRC 2023, è partito ufficialmente nel primo pomeriggio di oggi con la PS1, la Super Special Stage Kasarani 1 di 4,84 chilometri. Una prova, come dice il nome, programmata per attirare il pubblico e avvicinarlo alle vetture che in questo fine settimana si daranno battaglia per vincere l'evento, ma è anche stata una stage che ha definito la prima classifica provvisoria.

A ottenere il miglior tempo assoluto sono stati Ott Tanak e Martin Jarveoja al volante della prima Ford Puma Rally1 con il tempo di 3'14"3. L'equipaggio del team M-Sport Ford è il primo leader del fine settimana, anche se con appena 1 decimo di secondo di vantaggio sui primi rivali: Sébastien Ogier e Vincent Landais.

Per M-Sport questo fine settimana sarà un banco di prova importante per capire se la Puma riuscirà ad arrivare al termine delle 19 prove previste senza problemi d'affidabilità, mentre per Ogier sarà un evento importante per riavvicinarsi alla testa della classifica del Mondiale Piloti.

A 2"4 dal crono di riferimento ecco il leader del Mondiale e campione del mondo in carica: Kalle Rovanpera navigato dal solito Jonne Halttunen. Rovanpera sarà chiamato ad aprire tutte le prove speciali di domani essendo in testa al Mondiale, ma a rendere tutto più interessante sarà la pioggia. Le previsioni parlano di possibili precipitazioni nel corso di questo fine settimana e, se così dovesse essere, il finlandese avrà buone opportunità di giocarsi un posto sul podio.

Quarto posto per Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Il primo equipaggio di Hyundai Motorsport ha ottenuto il quarto tempo, staccato di 2"7 da Tanak e di 3 decimi da Rovanpera che lo ha preceduto. Anche per Neuville, questo, sarà un weekend importante: dopo la vittoria ottenuta a inizio mese in Sardegna, vincere anche il Safari potrebbe essere un buon modo di avvicinarsi ancora a Rovanpera per contendere il titolo sino al termine della stagione.

Completa la Top 5 la terza Toyota GR Yaris Rally1 ufficiale nelle prime 5 posizioni. Si tratta di quella affidata a Elfyn Evans e Scott Martin. Il gallese ha preceduto di 7 decimi la seconda Hyundai i20 N Rally1, quella di Esapekka Lappi e Janne Ferm.

Dopo l'incidente di ieri nello Shakedown, Takamoto Katsuta è riuscito a essere al via dell'evento grazie alle riparazioni fatte dai meccanici di Toyota Racing. Oggi il giapponese ha ottenuto il settimo crono davanti a Dani Sordo sulla terza Hyundai. Il weekend dello spagnolo è però partito male, perché è stato subito penalizzato di 10 secondi per essere partito in anticipo dal via della PS1.

L'ottavo posto della classifica generale è così stato artigliato da Pierre-Louis Loubet, il quale è però stato più lento di ben 8 secondi rispetto al miglior tempo firmato dal compagno di squadra, a parità di macchina.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg è stato il più veloce al volante della prima Skoda Fabia Rally2 Evo del team TokSport, precedendo la vettura gemella di Kajetan Kajetanowicz e la Ford Fiesta Rally2 di Gregoire Munster.