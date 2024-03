WRC | Safari Rally, PS1: Neuville di un soffio su Tanak

Il Safari Rally, terzo appuntamento del WRC 2024, è scattato ufficialmente nel primo pomeriggio di oggi con la Prova Speciale 1, la Super Special Kasarani di 4,84 chilometri in cui i piloti si sono sfidati uno contro uno in un tracciato ricavato nei pressi di Nairobi.

Thierry Neuville ha ottenuto il miglior tempo in 3'19"9 battendo di appena un decimo il compagno di squadra Ott Tanak. L'1-2 Hyundai è di buon auspicio per la Casa coreana, anche se l'assenza di classico snorkel - inserito invece sulle Toyota e sulle Ford - potrebbe creare problemi nel corso della gara.

Intanto Neuville è il primo leader della classifica generale, in un fine settimana in cui non dovrà badare tanto a vincere speciali, quanto a fare in modo di limitare errori e problemi per arrivare alla giornata di domenica ancora in gara. Al Safari, questa, è forse l'unica tattica possibile, soprattutto con il rischio pioggia sempre incombente.

Kalle Rovanpera è terzo al volante della prima Toyota GR Yaris Rally1 ufficiale, staccato di 8 decimi da Neuville e 7 da Tanak. Dietro di lui, più lento di appena un decimo, c'è il compagno di squadra Takamoto Katsuta.

Chiude la Top 5 Esapekka Lappi, primo pilota della classifica generale a denotare un ritardo superiore al secondo nei confronti del belga. Il finnico di Hyundai Motorsport è risultato più veloce di 2 decimi rispetto a Elfyn Evans, sesto con l'ultima Toyota in gara e distanziato di 1"7 da Neuville.

Le due Ford Puma Rally1 ufficiali chiudono la classifica delle Rally1 con priorità 1. Adrien Fourmaux, che ha duellato con Tanak nella sua batteria, è settimo a 2"2 dalla vetta. Molto più distanziato Gregoire Munster, a 8"6, ma comunque ottavo assoluto davanti alla prima Rally2, la Skoda Fabia RS di Oliver Solberg.

La prima tappa del Safari Rally riprenderà domattina con la Prova Speciale 2, la Loldia 1 di 19,17 chilometri. La prima vettura, ovvero la Hyundai i20 N Rally1 numero 11 dei leader del Mondiale Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, scatterà alle ore 06:15 italiane.

WRC 2024 - Safari Rally - Classifica dopo la PS1