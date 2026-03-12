WRC | Safari Rally, PS1-2: Solberg vola sul fango e infligge distacchi pesanti

Il Safari Rally 2026, terzo appuntamento del Mondiale Rally, è scattato nel primo pomeriggio odierno con le prime due prove speciali delle 20 del programma ufficiale.

Oliver Solberg si conferma in grande forma. Dopo aver vinto il Rallye Monte-Carlo, il 24enne ha chiuso la prima giornata di gara in prima posizione al volante della solita Toyota GR Yaris Rally1.

Il pilota ufficiale di TGR ha fatto la differenza nella prima delle due prove di giornata, la PS1 Camp Moran 1 di 24,35 chilometri. Entrato in stage per secondo, Oliver ha usufruito di un fondo ancora dignitoso nonostante la pioggia, non ancora battente, e ne ha approfittato per imporre distacchi abissali a tutti.

Basti pensare che Elfyn Evans, primo degli inseguitori, si trova a oltre mezzo minuto da lui dopo appena 2 prove speciali. Va sottolineato il terzo posto di Sébastien Ogier, partito in posizione poco favorevole ma bravo a limitare i danni. Il suo ritardo da Solberg è di 1 minuto e 5 secondi

A 10 secondi dal podio troviamo Takamoto Katsuta. Dopo le difficoltà della PS1, il giapponese ha firmato una buona speciale in quella successiva e il suo distacco da Ogier è dignitoso. Anche la partenza del Safari ha confermato quanto già visto nel 2025 e all'inizio di questa stagione: Toyota ha un margine prestazionale enorme su tutti gli altri. In quinta posizione c'è Sami Pajari con la quinta Yaris ufficiale.

La prima vettura non marchiata dalla Casa tedesca è la Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville. Il belga è sesto e staccato di 2 minuti e 21 secondi da Solberg, un'eternità, anche se al Safari la classifica spesso premia chi è più bravo a gestire la vettura e non necessariamente i più veloci. Nonostante la Casa coreana abbia portato al Safari vetture aggiornate, tutte e tre hanno avuto problemi di surriscaldamento nella PS2. Un modo non certo brillante di iniziare il primo evento su terra della stagione.

Ottava e nona posizione per le altre due i20 N Rally1, quelle di Adrien Fourmaux ed Esapekka Lappi. Tra Neuville e i suoi compagni c'è Jon Armstrong, primo pilota di Ford M-Sport al volante della Puma. L'irlandese è a 10"3 da Neuville e inseguito a 5"9 da Fourmaux.

La prima tappa del Safari Rally 2026 riprenderà domattina con la PS3, la Camp Moran 2 di 24,35 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 5:33 italiane.

WRC 2026 - Safari Rally - Classifica dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 30'18”6 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +33"3 3 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +1'05"1 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'15"3 5 Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +2'06"4 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'21"9 7 Armstrong/Byrne Ford Puma Rally1 +2'32"2 8 Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +2'38"1 9 Lappi/Malkonen Hyundai i20 N Rally1 +2'52"9 10 Greensmith/Andersson Toyota GR Yaris Rally2 +3'42"5