WRC: Safari Rally, lunedì arriva il rinvio?

Il Safari Rally è a un passo dall'essere rinviato. Nelle ultime ore il Ministro dello Sport, Cultura e Storia del Kenya, il ministro dello Sport regionale, i promotori del Safary Rally, il Presidente della FIA e i promotori del WRC si sono riuniti per discutere della situazione del Safari Rally dovuta alla pandemia da coronavirus che, in questi giorni, non risparmia neanche lo stato africano.

Stando al comunicato ufficiale diffuso dal Ministero dello Sport, della Cultura e della Storia del Kenya, le discussioni sono ancora aperte e nessuna decisione è stata presa. Questa, però, dovrà arrivare forzatamente entro il 17 aprile, dunque tra pochi giorni. Tutte le parti in causa continueranno a monitorare la situazione del Paese legata alla diffusione del coronavirus.

Stando però a quanto riportato dal Daily Nation, quotidiano kenyota, Gli organi governativi del Kenya, i promotori del WRC e la FIA avrebbero già raggiunto un accordo d'intesa per rinviare il Safari Rally a data da destinarsi. L'accordo sul periodo in cui recuperare la corsa, però, non sembra sia stato deciso.

L'annuncio del rinvio e l'accordo per le nuove date dovrebbe arrivare lunedì. Il Ministero dello Sport si è già attivato per smentire questa notizia, ma è un dato di fatto che in Kenya la pandemia - per quanto sia ancora poco aggressiva rispetto ad altri paesi, specialmente nel Vecchio Continente e negli Stati Uniti - sia in espansione.

A oggi le persone confermate positive sono 184, 26 in più rispetto a 3 giorni fa. In aumento anche il numero delle persone decedute, 7, e quello dei ricoverati, 12. Le misure prese dal Governo locale, sebbene siano state criticate per la durezza con cui sono state imposte (coprifuoco con l'esercito e la polizia in strada, con questi che, stando agli organi d'informazione locali, avrebbero compiuto azioni violente contro la popolazione anche prima dell'effettivo orario di chiusura), si stanno rivelando efficaci, ma questo servirà solo a far posticipare la corsa, evitando così l'annullamento.

Così, dopo 18 anni d'attesa per rientrare nel calendario WRC, il Safari Rally sembra in procinto di dover aspettare ancora qualche mese per poter festeggiare il suo effettivo ritorno. Sempre che la situazione, nel corso delle prossime settimane, vada migliorando. Rimangono sotto osservazione di FIA e promotori WRC anche i prossimi eventi del Mondiale, quelli che sono previsti dopo la gara africana. Stiamo parlando del Rally di Finlandia e anche il Rally di Nuova Zelanda.