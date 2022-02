WRC | Rovanpera vince il Rally di Svezia. E' sempre più leader

Carica lettore audio

Toyota fa due vittorie su due. Kalla Rovanpera ha trionfato al Rally di Svezia grazie a un pomeriggio di sabato perfetto e a una gestione oculata del proprio vantaggio nella giornata di domenica. Per il giovane finlandese si tratta del terzo successo nel WRC dopo quelli ottenuti in Estonia e all'Acropoli l'anno passato.

Rovanpera, bravo a resistere nella giornata di venerdì, non ha lasciato scampo ai propri avversari nel secondo giorno di gara, sfruttando molto bene le sue abilità sulla neve (assieme a quelle della Yaris). Dopo il ritiro di Tanak - uno dei suoi rivali più seri in questo weekend - Rovanpera ha avuto via libera e ha dominato, seguendo il copione già visto in Estonia l'anno passato.

Grazie a questa vittoria Rovanpera rinsalda ulteriormente la sua prima posizione nel Mondiale Piloti dopo due eventi, trovandosi nella stessa situazione dell'anno passato. Già nel 2021 era arrivato al Rally di Croazia da leader, ma senza aver vinto nemmeno un rally. Questa volta ci arriverà con una vittoria già in tasca, che conferma quanto di buono abbia fatto in questi anni e quanto sia cresciuto.

Dietro di lui è andato in scena il duello più appassionante del fine settimana, anche perché ha avuto termine solo alla fine della Power Stage. Stiamo parlando della lotta tra Thierry Neuville ed Esapekka Lappi per il secondo posto assoluto dell'evento, che ha visto il belga avere la meglio sul finlandese sul filo di lana.

In questo modo Neuville diventa il primo degli inseguitori di Rovanpera nel Mondiale Piloti, ma in Hyundai i problemi continuano. Certo, rispetto a Monte-Carlo, in Svezia le cose sono andate meglio dal punto di vista della prestazione, ma la i20 N Rally1 sembra essere ancora indietro rispetto alle Yaris. Non è un caso che nelle prime 4 posizioni della classifica assoluta vi siano 3 vetture giapponesi contro la sola coreana di Neuville.

Per Hyundai il weekend non ha riservato solo buone notizie. Ott Tanak è stato costretto al ritiro a causa di un guasto al sistema ibrido fornito da Compact Dynamics, mentre Oliver Solberg ha avuto diversi problemi nella giornata di sabato che hanno condizionato il suo risultato. Il pilota di casa è stato autore di una buona gara, ma il sesto posto non rispecchia in pieno le potenzialità che ha mostrato nel corso di questo weekend.

Davvero buono il rientro nel WRC di Esapekka Lappi. Subito a podio nella gara che lo ha visto esordire al volante della GR Yaris Rally1. In questo weekend il finnico ha preso il posto di Sébastien Ogier e ha portato a casa punti molto pesanti per il Mondiale Costruttori, dove Toyota ha già un vantaggio importante sui diretti rivali.

A suggello di un weekend eccellente, ecco il quarto posto di Takamoto Katsuta. Il giapponese torna a fare punti pesanti e a portare a casa un piazzamento che fa morale dopo una seconda parte di 2021 deludente e ben distante dai fasti della prima. Il quarto posto è stato agevolato anche dai ritiri di Tanak prima ed Evans poi, ma il giapponese ha avuto il merito di sbagliare poco.

La nota negativa del weekend di Toyota Racing è legata al ritiro di Elfyn Evans. Il gallese, mentre era al secondo posto, è stato costretto al ritiro nel corso della prima prova speciale domenicale a causa di un incidente. L'ex alfiere di M-Sport è finito per sbattere contro un cumulo di neve a bordo strada dopo aver perso il controllo della sua vettura, danneggiando il radiatore. Per questo non è riuscito a ripartire. Per lui un avvio di stagione stregato, sebbene Toyota stia mostrando di avere la miglior macchina in queste prime due uscite stagionali.

Brutto fine settimana per M-Sport. Gus Greensmith è stato l'unico pilota a chiudere la gara e lo ha fatto al quinto posto, mentre le altre due Puma non hanno visto il traguardo. Craig Breen si è ritirato nella giornata di venerdì a causa di un incidente nelle prime prove della mattina, mentre Adrien Fourmaux è stato costretto al ritiro durante il trasferimento dal Parco Assistenza alla prima prova speciale di domenica, forse dovuto ai postumi del problema tecnico verificatosi ieri sera.

WRC2: trionfa Andreas Mikkelsen su Skoda

Andreas Mikkelsen, Eriksen Torstein, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: Red Bull Content Pool

Per ciò che riguarda il WRC2, Andreas Mikkelsen è riuscito a portare a casa una gara ipotecata solo alla penultima speciale. Ole Christian Veiby, mentre era in lotta con il connazionale della Skoda, ha commesso un errore nella penultima speciale mentre era intento a dare tutto per recuperare i 4" che lo separava dal primo posto di classe.

Veiby ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo GTI R5 ed è finito in testacoda. Questo gli ha fatto perdere quasi 20 secondi e la possibilità di vincere l'evento vicino a casa. Nella stessa speciale si è ritirato Nikolay Gryazin, terzo di classe sino a quel momento. Giunto a una curva sinistrorsa, il russo ha perso aderenza ed è scivolato all'esterno di essa, rimanendo bloccato in un cumulo di neve. Ne ha approfittato Jari Huttunen, che così ha completato il podio al terzo posto.