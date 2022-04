WRC | Rovanpera vince il Rally di Croazia all'ultimo respiro

Carica lettore audio

Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen hanno letteralmente dominato il Rally di Croazia, terzo appuntamento del WRC 2022, ma a una speciale dal termine hanno davvero rischiato di perderlo dopo aver condotto la classifica per 18 speciali su 19. Eppure, grazie a una Power Stage a limite della perfezione, sono riusciti a trionfare.

L'equipaggio di punta di Toyota Racing - ormai è lecito dirlo dopo l'avvio di stagione disastroso di Elfyn Evans - ha condotto il rally sin dalla prima prova di venerdì e, sino alla PS19, la penultima, hanno avuto in mano la gara per merito loro e per una serie di eventi che hanno portato Thierry Neuville a incassare ben 2 minuti di penalità nel corso del weekend.

La scelta di gomme fatta per le ultime 4 prove, però, non si è rivelata la più adatta per la pioggia caduta nella penultima speciale. E' lì dove Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno recuperato tutto il divario che avevano dai battistrada, 28"4, andando addirittura in testa alla classifica con un margine di 1"4. Le 4 gomme da bagnato scelte dall'estone di Hyundai Motorsport hanno fatto la differenza nella prova inondata dalla pioggia.

Poi, però, nell'ultima sono state una lama a doppio taglio, perché le 2 da bagnato e le 2 Hard montate da Rovanpera hanno avuto la meglio sulle 2 da bagnato e le 2 Soft di Tanak. Alla fine Rovanpera ha vinto il Rally di Croazia con un margine di 4"3 nei confronti del pilota della Hyundai.

Il podio è stato completato da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Di fatto i più veloci per quasi tutta la gara ma rallentati da 2 minuti di penalità a causa di diversi problemi tecnici all'alternatore, al motore termico e a quello ibrido. Bellissima la loro penultima prova, quando con 3 gomme Soft e una Hard hanno firmato un bel tempo che li ha portati a superare e ad allungare in maniera decisiva su Craig Breen e Paul Nagle.

Dopo due giorni e mezzo di sfortuna, Neuville è stato molto fortunato nel corso della Power Stage. In un tratto fangoso ha perso l'anteriore poco prima di una curva sinistrorsa ed è finito nel fosso, puntando la sua i20 N Rally1 con il muso in un banco di terra. L'impatto è stato violento, ma Thierry è comunque riuscito a proseguire pur avendo l'anteriore danneggiato e due gomme forate (l'anteriore destra e la posteriore sinistra). Il suo margine su Breen lo ha aiutato a chiudere a podio, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto in Svezia 2 mesi or sono.

Per M-Sport il Rally di Croazia non è stato affatto facile. Solo Breen è arrivato al traguardo con un onorevole quarto posto, sebbene il podio l'abbia avuto in mano sino alla terzultima prova. Il nord-irlandese nulla ha potuto per arginare la rimonta di un furioso Neuville, ma il risultato tiene a galla il weekend del team di Cockermouth, che nelle prime prove ha visto ritirarsi uno dopo l'altro Adrien Fourmaux, Pierre-Louis Loubet e Gus Greensmith.

Quinta posizione invece per Elfyn Evans, autore di un'altra gara incolore e ormai già lontanissimo dalla vetta della classifica del Mondiale Piloti, comandata dal suo compagno di squadra Kalle Rovanpera. Per Toyota ecco anche il seto posto di Un Takamoto Katsuta lontanissimo dai migliori, addirittura 8'08" dal vincitore.

Merita di essere sottolineato il settimo posto assoluto di Yohan Rossel, nonché il primo ottenuto nella classe WRC2 Open davanti a Kajetan Kajetanowicz e a Emil Lindholm. Proprio il finnico, al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo, si è tolto lo sfizio di portare a casa un punto WRC firmando il quinto posto assoluto nella Power Stage grazie a una perfetta scelta gomme.

Rally di Croazia 2022 - Classifica finale

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 2h48'21”5 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +4"3 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'21"0 +2'00" 4 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +3'07"3 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3'46"0 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +8'08"5 7 Rossel/Serraud Citroen C3 Rally2 +10'01"0 8 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia Rally2 Evo +11'01"2 9 Lindholm/Hamalainen Skoda Fabia Rally2 Evo +11'11"9 10 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +11'48"5