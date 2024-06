WRC | Rovanpera sogna Le Mans ed un test con la hypercar Toyota

Il due volte campione WRC ha fatto il suo debutto in pista lo scorso fine settimana, ottenendo un quarto ed un quinto posto nelle due gare della Porsche Carrera Cup Benelux a Zandvoort.

Quest'anno Rovanpera sta espandendo i suoi orizzonti alla pista dopo aver deciso di partecipare a un programma WRC part-time con Toyota in vista di un ritorno a tempo pieno nel 2025.

Parlando dopo la sua esperienza a Zandvoort, il 23enne finlandese ha ammesso che le gare di 24 ore a Le Mans e al Nurburgring sono nella sua lista dei desideri, oltre a un test con la hypercar Toyota GR010 del WEC.

"Ho sempre voluto correre in circuito e ho alcuni sogni, in particolare le gare di 24 ore come Le Mans o il Nurburgring, ma prima vediamo come vanno le gare della Porsche Carrera Cup Benelux", ha dichiarato Rovanpera al sito finlandese di rally Rallit.fi.

"Mi piacerebbe molto provare la Toyota GR010. Si può vedere quanto bene sta facendo la Toyota nel WEC. Dobbiamo prima fare un test al simulatore e dipende da questo: devi essere abbastanza veloce per guidare la macchina vera".

Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing Photo by: Toyota Racing

Rovanpera non è il primo pilota della Toyota nel WRC a desiderare di correre a Le Mans. L'otto volte campione del mondo Sebastien Ogier, che quest'anno condivide la terza Yaris Rally1 GR con il finlandese, ha fatto il suo debutto alla 24 Ore di Le Mans nel 2022, guidando un prototipo LMP2 del Richard Mille Racing, chiudendo al nono posto di classe.

Ogier ha avuto modo di provare anche la hypercar della Toyota nel rookie test del WEC 2021 in Bahrain, oltre che in altre due occasioni nel 2022.

In seguito alle dichiarazioni di Rovanpera, Motorsport.com ha chiesto a Rob Leupen, direttore di Toyota Gazoo Racing Europe, in occasione della 24 Ore di Le Mans di questa settimana, se il finlandese avesse la possibilità di provare il simulatore del team WEC e di effettuare un eventuale test con la hypercar.

Pur non essendo a conoscenza dei desideri di Rovanpera o di eventuali discussioni per un test con il campione del WRC, Leupen ha dichiarato: "Lo abbiamo fatto con Seb Ogier. Vediamo cosa succede. Sarebbe una bella cosa da fare. Avrebbe un buon benchmark con Seb".